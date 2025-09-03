Жилье в мегаполисе: что выгодней — брать в Петербурге ипотеку или снимать квартиру

Перед многими семьями в России стоит вечный выбор: купить квартиру в ипотеку или снимать ее в аренду.
В 2025 году аренда в крупных городах стала значительно выгоднее кредита на жилье — иногда разница в стоимости достигает трех раз.
Где аренда дешевле ипотеки в 3 раза?
Самая большая экономия при аренде наблюдается в Москве и Казани. Но и в Санкт-Петербурге разница ощущается: аренда обходится в 2,9 раза дешевле ипотеки.
Так за съемную однокомнатную квартиру в среднем придется отдать 40 тысяч рублей, тогда как кредит — примерно 117 тысяч рублей в месяц, пишет РБК.
Цены актуальны на момент публикации материала.