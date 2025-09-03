Городовой / Общество / Жилье в мегаполисе: что выгодней — брать в Петербурге ипотеку или снимать квартиру
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Жилье в мегаполисе: что выгодней — брать в Петербурге ипотеку или снимать квартиру

Опубликовано: 3 сентября 2025 14:33
новостройка, Петербург
Жилье в мегаполисе: что выгодней — брать в Петербурге ипотеку или снимать квартиру
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Разобрались в жизненно важном вопросе.

Перед многими семьями в России стоит вечный выбор: купить квартиру в ипотеку или снимать ее в аренду.

В 2025 году аренда в крупных городах стала значительно выгоднее кредита на жилье — иногда разница в стоимости достигает трех раз.

Где аренда дешевле ипотеки в 3 раза?

Самая большая экономия при аренде наблюдается в Москве и Казани. Но и в Санкт-Петербурге разница ощущается: аренда обходится в 2,9 раза дешевле ипотеки.

Так за съемную однокомнатную квартиру в среднем придется отдать 40 тысяч рублей, тогда как кредит — примерно 117 тысяч рублей в месяц, пишет РБК.

Цены актуальны на момент публикации материала.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще