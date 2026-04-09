5 популярных ненужных покупок для дачников: деньги на ветер — использовать не будете

Блогер рассказала о самых бесполезных покупках для сада и огорода

С наступлением дачного сезона каждому дачнику не терпится приступить к подготовке гряд и посадкам. Огородник готов тратить на обустройство дачи любые деньги, вот только о некоторых своих покупках он вспоминает лишь в конце сезона, когда они уже и не нужны. В итоге деньги потрачены зря. Блогер Алена, автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА", рассказала, какие бесполезные покупки чаще всего совершают дачники.

Перечислим самые ненужные вещи для дачи.

Удобрения с громкими обещаниями

Универсальные современные подкормки в ярких упаковках и со звучными названиями выглядят очень привлекательно, но по сути внутри тот же азот, фосфор и калий, разбавленные парой микроэлементов. Земле, которую постоянно кормят компостом, эти добавки не нужны, а если почва истощена, то от яркого пакетика толку все-равно не будет - здесь нужен целый комплекс мер.

Универсальный грунт

Кажется, что это самое простое и дешевое - купить грунт "для всех растений", но по факту оказывается, что если продукт пытается угодить всем, то в итоге не устраивает никого. Такие субстраты обычно слишком лёгкие и быстро пересыхают либо слишком бедные по составу, а потому потребуют регулярных подкормок, на которые придется потратиться - в итоге никакой экономии не получается.

"А ведь достаточно взять обычную огородную землю, добавить компоста или перегноя, для разрыхления — песка или вермикулита, и получится отличный субстрат практически бесплатно. Проверено годами, работает безотказно", - отмечает автор блога.

Препараты «от всего сразу»

Средства широкого спектра действия, которые якобы спасают одновременно от болезней, вредителей и стресса, в действительности мало чем помогут. Дело в том, что паразиты и хвори появляются в разное время и развиваются при определенных условиях, а потому универсальный препарат бьет мимо цели: либо используется слишком рано, либо концентрация слабовата, либо спектр действия не тот. Зато химии в землю вносится больше, чем нужно, дождевые черви исчезают, урожай хилеет с каждым годом.

Блогер предлагает действовать точечно, то есть наблюдать за посадками и реагировать на конкретные проблемы конкретными средствами.

Хитроумные инструменты

Современные садово-огородные магазины пестрят широким ассортиментом новомодной техники и инструментов: лопаты с рычагами, тяпки-трансформеры, рыхлители со сложной системой зубьев и т. п. Но, покупая подобную вещь, понимаешь, что старый проверенный инвентарь работает надежнее, удобнее и быстрее.

Декоративные штучки, купленные на эмоциях

А это речь про милых садовых гномов, необычные фонарики, пластиковые бордюрчики и прочие украшения для участка. В магазине они смотрятся очень мило, но спустя месяц после покупки понимаешь, что эти фигурки лишь мешают косить траву, полоть и проводить другие садово-огородные работы. А еще они занимают много места, да и в целом смотрятся нелепо.

"Настоящая красота участка — в ухоженных грядках, здоровых растениях, продуманной планировке. А не в россыпи пластиковых безделушек, которые только создают визуальный шум", - уверена автор блога.

