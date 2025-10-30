5 станций метро Петербурга, где придется платить дважды, если проехали свою﻿

В петербургском метрополитене, где большинство станций спроектированы для удобства пассажиров, есть несколько «хитрых» мест, где бесплатная пересадка в случае проезда своей остановки — недоступная роскошь.

Будьте внимательны, иначе за возможность вернуться в обратном направлении придется заплатить еще раз.

Осторожно, конечная! Станции, где пересадка платная

Обычно, если проехали свою станцию, достаточно выйти на следующей, перейти на противоположную платформу и дождаться поезда в нужном направлении. Однако на некоторых станциях этот трюк не сработает.

Речь идет о станциях с двумя боковыми платформами без внутреннего перехода. Чтобы попасть с одной платформы на другую, придется пройти через турникеты, то есть — заплатить за новый билет.

Чаще всего эти «ловушки» располагаются на конечных станциях линий. Выход и вход на платформы физически разделены, и пройти между ними, не оплачивая проезд, невозможно.

Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто привык к обычной схеме бесплатной пересадки.

«Девяткино» и другие: Где нужно быть предельно внимательным

Речь идет о станциях Девяткино, Купчино, Рыбацкое, Парнас или Шушары. Придется выйти, приобрести новый проездной или воспользоваться оплатой по карте, и только после этого можно будет сесть в поезд, следующий в обратном направлении.

Чтобы избежать незапланированных расходов, рекомендуется не отвлекаться на телефон и быть предельно внимательным. А вот если конечная цель — одна из этих станций, то волноваться не о чем.

Эхо прошлого: Платные пересадки в других метрополитенах

Подобная практика существует не только в Петербурге. В Московском метро, на Таганско-Краснопресненской линии, действует аналогичная система на станции Выхино. Когда-то она была конечной. Платная пересадка осталась до сих пор.

В советские годы аналогичные решения применялись в Киеве (станция Комсомольская, ныне Черниговская) и Тбилиси (Дидубе). После продления линий эти станции были переоборудованы, но принцип остался прежним.