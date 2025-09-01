Запрет международных программ: как изменится частное образование в Петербурге

Новости по теме

Больше спрос — выше цена: в Петербурге тарифы на парковку «подстроят» под загруженность

В Петербурге цены на обучение в автошколах выросли в три раза: депутаты взяли происходящее под контроль

«Фонтанка»: петербургские вузы подняли цены на обучение в 2024 году

«Снижаются цены на многие направления»: куда отправиться в отпуск из Санкт-Петербурга в октябре

«Золотой участок» М-11: россияне жалуются на рост цен поездки из Москвы в Петербург

