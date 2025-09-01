Городовой / Город / Запрет международных программ: как изменится частное образование в Петербурге
Запрет международных программ: как изменится частное образование в Петербурге

Опубликовано: 1 сентября 2025 21:45
образование
Запрет международных программ: как изменится частное образование в Петербурге
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Запрет на некоторые международные программы ставит родителей перед сложным выбором.

Наступивший учебный год приносит изменения в программы обучения.

Международные программы под вопросом

В Петербурге есть премиальные частные школы, которые предлагают международные программы, позволяющие поступать в зарубежные вузы. Но они постепенно закрываются. Одна из таких программ уже оказалась под запретом.

Эксперты, предполагают, что такое обучение может восприниматься как подготовка к переезду из России.

Цены растут, спрос остается

По данным "Делового Петербурга", в городе насчитывается 323 частных образовательных учреждения. Большинство рассчитано на элитное общество.

Около 50% предложения находится в диапазоне до 50 тысяч рублей в месяц, а еще 25% — до 75 тысяч. Люксовый сегмент — свыше 100 тысяч рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
