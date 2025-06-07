65 лет как продолжение истории: как перерождался Финляндский вокзал в Петербурге

Именно сюда возвращался из эмиграции Владимир Ленин, и вокзал бережно хранит эти моменты истории.

Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге — это не просто транспортный узел, а целая история, вплетенная в судьбы города и страны. То здание, которое мы знаем сегодня, открылось 65 лет назад, но путь к его созданию был долгим и непростым.

Как все начиналось

Первый Финляндский вокзал был построен еще в 1870 году. Он служил отправной точкой дороги, которая связывала Петербург с Великим Княжеством Финляндским.

Строительство дороги длиной около 370 километров началось в 1862 году и было связано с трудностями, так как пути прокладывали ее через скалы и болота.

Сам вокзал, построенный архитектором Петром Купинским, был скромным одноэтажным зданием, но удобным и функциональным. Его фасад смотрел не на Неву, а на Финский переулок, а площадь перед ним только начинала формироваться на месте бывшего «Волчьего поля» — когда-то это было место для выгона скота и городской свалки.

Вокзал в годы войн и революций

Финляндский вокзал связан с важными историческими событиями. В 1917 году сюда прибыл Ленин, возвращающийся из эмиграции. В годы блокады Ленинграда вокзал работал в обычном режиме, и именно отсюда началась «Дорога жизни» — путь снабжения осажденного города.

Здание сильно пострадало от бомбежек, а первый поезд с продовольствием после прорыва блокады прибыл сюда 7 февраля 1943 года.

Почему построили новое здание

После войны старое здание вокзала находилось в плохом состоянии: разрушения, проблемы с гидроизоляцией, вода поднималась по стенам до второго этажа. К тому же изменился облик города — железнодорожные пути убрали с набережной Невы, открыв новое пространство для площади и нового вокзала.

В 1950–60-х годах была проведена масштабная реконструкция, включавшая строительство нового здания и модернизацию оставшихся частей старого.

Архитектурные перипетии

Проект нового здания создавался с учетом традиций Петербурга. Главным архитектором стал Николай Баранов, который предложил сделать здание с выразительной башней и шпилем. Однако проект менялся несколько раз: сначала башню хотели убрать ради экономии, потом вернуть. В итоге башня осталась, за счет скульптур на углах здания, ими архитектор пожертвовал, сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Новый вокзал — символ города

Нынешнее здание вокзала обращено к Неве, украшено барельефами на революционные темы, башня с высоким шпилем стала узнаваемым символом города. В 1970-х годах почти все старые корпуса вокзала были снесены, оставив лишь корпус, через который Ленин выходил на митинг в апреле 1917 года.