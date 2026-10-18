Не спешите выбрасывать луковую шелуху: 5 способов применения вместо удобрений и красителей

Многие привычно отправляют луковую шелуху в ведро, даже не подозревая, сколько пользы в этих сухих чешуйках. А между тем это бесплатное и натуральное средство сразу для нескольких дел — от огорода до ухода за собой.
Где пригодится луковая шелуха
Вот самые практичные варианты её применения:
- для сада — настой против тли и как калийная подкормка для томатов, перцев и огурцов;
- для пасхальных яиц — натуральный краситель без химии;
- для волос — ополаскивание отваром укрепляет корни и придаёт блеск;
- для компоста — ускоряет созревание и подавляет гнилостные бактерии;
- для уборки — отвар помогает мыть полы без агрессивных средств.
Советы по использованию
Чтобы всё сработало, придерживайтесь простых правил: промывайте шелуху, особенно если лук покупной, готовьте свежий настой (в холодильнике он хранится не дольше 3 дней), а для нейтрализации запаха в ополаскиватель добавляйте пару капель эфирного масла розмарина.
Луковая шелуха — это не отходы, а многофункциональное натуральное средство. Немного усилий — и вместо мусора получается польза для дома, сада и красоты. Главное — не выбрасывать её зря.
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