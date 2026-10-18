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Не спешите выбрасывать луковую шелуху: 5 способов применения вместо удобрений и красителей

Опубликовано: 18 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Не спешите выбрасывать луковую шелуху: 5 способов применения вместо удобрений и красителей
фото Global Look Press
Как превратить «отходы» в рабочий ресурс

Многие привычно отправляют луковую шелуху в ведро, даже не подозревая, сколько пользы в этих сухих чешуйках. А между тем это бесплатное и натуральное средство сразу для нескольких дел — от огорода до ухода за собой.

Где пригодится луковая шелуха

Вот самые практичные варианты её применения:

  1. для сада — настой против тли и как калийная подкормка для томатов, перцев и огурцов;
  2. для пасхальных яиц — натуральный краситель без химии;
  3. для волос — ополаскивание отваром укрепляет корни и придаёт блеск;
  4. для компоста — ускоряет созревание и подавляет гнилостные бактерии;
  5. для уборки — отвар помогает мыть полы без агрессивных средств.

Советы по использованию

Чтобы всё сработало, придерживайтесь простых правил: промывайте шелуху, особенно если лук покупной, готовьте свежий настой (в холодильнике он хранится не дольше 3 дней), а для нейтрализации запаха в ополаскиватель добавляйте пару капель эфирного масла розмарина.

Луковая шелуха — это не отходы, а многофункциональное натуральное средство. Немного усилий — и вместо мусора получается польза для дома, сада и красоты. Главное — не выбрасывать её зря.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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