Городовой / Общество / Самые популярные имена в Ленобласти за 2024 год
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Самые популярные имена в Ленобласти за 2024 год

14 января 2025 20:32
Новорожденный
Самые популярные имена в Ленобласти за 2024 год
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

В отсутвиии креатива петербуржцев точно не обвинишь.

В Ленинградской области подведены итоги выбора имен для новорожденных в 2024 году. Лидерами по популярности стали София и Михаил, сообщили в региональном управлении ЗАГС. София удерживает звание самого популярного имени для девочек уже несколько лет подряд, а Михаил неожиданно поднялся на вершину списка, обогнав Александра и Артема, занимавших лидирующие позиции в позапрошлом году.

Среди девочек в топ-5 вошли Ева, Василиса, Мария и Анна, которые неизменно остаются любимыми у родителей. Для мальчиков после Михаила чаще всего выбирали Александра, Артёма, Максима и Тимофея.

Растет популярность необычных имен. Все чаще в Ленобласти регистрируют Мирославу, Есению, Мирона и Ивана. Эти имена хоть и не вошли в топ, но становятся все более заметными.

Самыми редкими женскими именами года стали Златослава, Забава, Марфа, Герда, Капитолина, Валенсия, Герцогиня Айлуна, Ария и Эсмеральда. Для мальчиков наименее распространёнными оказались Аристарх, Иннокентий, Савва, Мефодий, Лазарь, Лукьян, Ерофей, Ратибор, Марс и Авиэль.

Родители продолжают выбирать для своих детей как проверенные временем имена, так и уникальные, выделяющиеся из общей массы. Каждое из них несет в себе особый смысл, подчеркивая индивидуальность малыша и вкусы семьи пишет источник. Интересно, какие имена окажутся в тренде в следующем году?

Новости по теме
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу 10 января 2025 14:54
Забава, Ева, Иннокентий: самые популярные имена в Ленобласти в 2024 году Забава, Ева, Иннокентий: самые популярные имена в Ленобласти в 2024 году 31 декабря 2024 18:33
Не Д’Артаньян: Михаил Боярский разоткровенничался в свой День рождения Не Д’Артаньян: Михаил Боярский разоткровенничался в свой День рождения 26 декабря 2024 17:21
Злобный старикашка: Михаил Боярский разоткровенничался об издержках своего возраста Злобный старикашка: Михаил Боярский разоткровенничался об издержках своего возраста 23 декабря 2024 21:01
День рождения и Новый год по одному сценарию — и только в Петербурге: как будет праздновать Михаил Боярский День рождения и Новый год по одному сценарию — и только в Петербурге: как будет праздновать Михаил Боярский 22 декабря 2024 09:32
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 2
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще