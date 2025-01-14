Самые популярные имена в Ленобласти за 2024 год

В Ленинградской области подведены итоги выбора имен для новорожденных в 2024 году. Лидерами по популярности стали София и Михаил, сообщили в региональном управлении ЗАГС. София удерживает звание самого популярного имени для девочек уже несколько лет подряд, а Михаил неожиданно поднялся на вершину списка, обогнав Александра и Артема, занимавших лидирующие позиции в позапрошлом году.

Среди девочек в топ-5 вошли Ева, Василиса, Мария и Анна, которые неизменно остаются любимыми у родителей. Для мальчиков после Михаила чаще всего выбирали Александра, Артёма, Максима и Тимофея.

Растет популярность необычных имен. Все чаще в Ленобласти регистрируют Мирославу, Есению, Мирона и Ивана. Эти имена хоть и не вошли в топ, но становятся все более заметными.

Самыми редкими женскими именами года стали Златослава, Забава, Марфа, Герда, Капитолина, Валенсия, Герцогиня Айлуна, Ария и Эсмеральда. Для мальчиков наименее распространёнными оказались Аристарх, Иннокентий, Савва, Мефодий, Лазарь, Лукьян, Ерофей, Ратибор, Марс и Авиэль.

Родители продолжают выбирать для своих детей как проверенные временем имена, так и уникальные, выделяющиеся из общей массы. Каждое из них несет в себе особый смысл, подчеркивая индивидуальность малыша и вкусы семьи пишет источник. Интересно, какие имена окажутся в тренде в следующем году?