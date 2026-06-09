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8 часов 35 минут — и вы у океана: из Петербурга возвращают прямые рейсы во Владивосток

Опубликовано: 9 июня 2026 12:41
 Проверено редакцией
8 часов 35 минут — и вы у океана: из Петербурга возвращают прямые рейсы во Владивосток
8 часов 35 минут — и вы у океана: из Петербурга возвращают прямые рейсы во Владивосток
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Сейчас сообщения между городами нет.

Хорошие новости для тех, кто планировал увидеть Тихий океан или навестить родных на другом конце страны. С середины июня между Петербургом и Владивостоком снова запускают прямые авиарейсы.

Теперь не нужно тратить время на стыковки в Москве и беготню между терминалами — сел в Пулково и вышел уже на Дальнем Востоке.

Когда и как часто будем летать?

Первые самолеты отправятся в путь уже 20 июня. «Аэрофлот» решил закрепить этот маршрут в летнем расписании, сообщили в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток»

Полеты будут регулярными — три раза в неделю. Запоминайте дни: среда, пятница и суббота. Это удобно: можно улететь в конце недели и провести на море полноценный отпуск.

Почти 9 часов в небе — это не страшно

Путь предстоит неблизкий — почти 7 000 километров. Это самый длинный внутренний рейс из Петербурга. В небе придется провести около 8 часов 35 минут.

На маршрут ставят большие широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. В них просторнее, чем в обычных самолетах.

Зачем туда лететь?

Если вы еще сомневаетесь, вот пара причин:

  1. Еда. Свежайшие гребешки, крабы и икра здесь стоят дешевле, чем в ресторанах Петербурга.
  2. Атмосфера. Мосты, сопки, фуникулер и настоящий морской туман.
  3. Природа. Из Владивостока легко добраться до невероятных бухт и островов, где вода прозрачная, как на картинках.

Сейчас прямого сообщения между городами нет, так что возвращение этого рейса — настоящее спасение для путешественников.

Ранее «Городовой» рассказывал про реконструкцию аэропорта Пулково.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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