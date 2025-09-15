8 часов в пути: чем россиян кормят на самолете до Камчатки

Перелёт из Москвы на Камчатку длится больше восьми часов, и питание на борту обычно строится по стандартной схеме, но без особого изобилия.
Сначала предлагают холодные напитки — сок, вода или газировка. Полноценный обед приносят через пару часов после взлёта. В меню чаще всего:
- горячее на выбор — например, вермишель с мясом или курица с гарниром;
- овощной салат;
- масло, сыр, хлеб;
- десерт — пирожное или мусс;
- напитки — сок, чай, кофе.
По отзывам, обед на рейсах «Аэрофлота» достаточно сытный, но это единственный полноценный приём пищи за всё время полёта.
Перед посадкой выдают небольшой перекус: горячие напитки и сладкий батончик или мини-пирожок.
В обе стороны меню примерно одинаковое, иногда дают выбор из двух основных блюд. Условия комфортные — мультимедийные экраны, фильмы, музыка, но рассчитывать на несколько трапез не стоит: за девять часов полёта по факту кормят один раз.
Если есть привычка перекусывать чаще, лучше взять с собой орехи, бутерброды или батончики — особенно если летите ночью или с детьми.