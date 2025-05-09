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Праздничные выплаты ветеранам: кто получит деньги ко Дню Победы и в каком размере

Опубликовано: 9 мая 2025 14:02
Ветеран, цветы
Праздничные выплаты ветеранам: кто получит деньги ко Дню Победы и в каком размере
globallookpress/ Belkin Alexey/ NEWS.ru

Размер выплат ветеранам и условия их получения.

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим важным событием государство назначило ветеранам и другим категориям граждан повышенные выплаты. Деньги поступят автоматически в апреле и мае, подавать заявления не нужно. Разберемся, кто и какие выплаты может получить ко Дню Победы.

Юбилейная выплата 80 000 рублей

Эта федеральная выплата в размере 80 000 рублей положена следующим категориям граждан:

  • Граждане с инвалидностью и участники Великой Отечественной войны (ВОВ).
  • Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей.
  • Вдовы погибших военнослужащих и умерших ветеранов ВОВ.

Как пишут banki.ru, право на эту выплату имеют граждане России, проживающие в РФ или в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Юбилейная выплата 55 000 рублей

Выплата в размере 55 000 рублей предназначена для:

  • Тружеников тыла, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы ВОВ.
  • Бывших совершеннолетних узников фашистских лагерей.

Выплата также доступна гражданам РФ, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Ежегодная выплата ко Дню Победы

Ежегодная выплата ко Дню Победы составляет 10 000 рублей. Эти деньги получат участники и граждане с инвалидностью ВОВ, включая граждан России, которые постоянно живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Ежемесячная доплата 27 658,23 рубля

Ежемесячная доплата в размере 27 658,23 рубля назначается Героям СССР и РФ, а также полным кавалерам ордена Славы, принимавшим участие в ВОВ. Если человек имеет несколько званий, выплату все равно произведут в одинарном размере.

Ежемесячная доплата 1000 рублей

Федеральная поддержка в размере 1000 рублей в месяц положена:

  • Участникам и людям с инвалидностью ВОВ.
  • Бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей.

Назначают выплату по одному основанию.

Ежемесячная доплата 500 рублей

Ежемесячную доплату в размере 500 рублей получают:

  • Военнослужащие, которые не входили в состав действующей армии либо получили ордена или медали СССР за службу.
  • Вдовы военнослужащих, погибших на войне с Финляндией, Японией или в Великой Отечественной войне.
  • Вдовы граждан с инвалидностью, участвовавших в Великой Отечественной войне.
  • Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».
  • Бывшие совершеннолетние узники нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.

Если человек одновременно имеет право на получение 500 и 1000 рублей, назначают одну выплату в размере 1000 рублей.

Региональные выплаты

Помимо федеральных выплат, субъекты Российской Федерации устанавливают дополнительные выплаты. Например, в Москве участникам ВОВ выплатят 70 тысяч рублей, труженикам тыла — 40 тысяч. В Санкт-Петербурге — суммы от 10 тысяч до 15 тысяч. Размер выплат в Санкт-Петербурге и Москве варьируется от 10 тысяч до 70 тысяч рублей. Информацию о региональных выплатах следует уточнять в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Категория получателей Размер выплаты (руб.) Условия и особенности Территории проживания
Ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих и умерших ветеранов 80 000 Выплата автоматическая, заявления не требуются Россия, Латвия, Литва, Эстония, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье
Труженики тыла, награжденные орденами и медалями СССР, бывшие совершеннолетние узники концлагерей 55 000 Единовременная выплата к 80-летию Победы Россия и перечисленные зарубежные территории
Участники и инвалиды ВОВ (ежегодная выплата ко Дню Победы) 10 000 Выплата традиционная, увеличена в юбилейный год Россия, Латвия, Литва, Эстония
Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы (ежемесячная доплата) 27 658,23 Выплата в одинарном размере, даже при наличии нескольких званий Россия
Участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (ежемесячная доплата) 1 000 Назначается по одному основанию Россия
Военнослужащие, не входившие в действующую армию, вдовы военнослужащих, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и др. (ежемесячная доплата) 500 При наличии права на 500 и 1000 рублей выплачивается 1000 рублей Россия
Региональные выплаты (пример: Москва) 25 000–70 000 Участникам ВОВ - до 70 тыс., труженикам тыла - до 40 тыс. руб. Москва, Санкт-Петербург и Московская область, Ленинградская область
Региональные выплаты (пример: Санкт-Петербург) 5 000–15 000 В зависимости от категории и региона Санкт-Петербург, Ленинградская область
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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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