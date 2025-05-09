Праздничные выплаты ветеранам: кто получит деньги ко Дню Победы и в каком размере

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим важным событием государство назначило ветеранам и другим категориям граждан повышенные выплаты. Деньги поступят автоматически в апреле и мае, подавать заявления не нужно. Разберемся, кто и какие выплаты может получить ко Дню Победы.
Юбилейная выплата 80 000 рублей
Эта федеральная выплата в размере 80 000 рублей положена следующим категориям граждан:
- Граждане с инвалидностью и участники Великой Отечественной войны (ВОВ).
- Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей.
- Вдовы погибших военнослужащих и умерших ветеранов ВОВ.
Как пишут banki.ru, право на эту выплату имеют граждане России, проживающие в РФ или в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Юбилейная выплата 55 000 рублей
Выплата в размере 55 000 рублей предназначена для:
- Тружеников тыла, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы ВОВ.
- Бывших совершеннолетних узников фашистских лагерей.
Выплата также доступна гражданам РФ, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Ежегодная выплата ко Дню Победы
Ежегодная выплата ко Дню Победы составляет 10 000 рублей. Эти деньги получат участники и граждане с инвалидностью ВОВ, включая граждан России, которые постоянно живут в Латвии, Литве и Эстонии.
Ежемесячная доплата 27 658,23 рубля
Ежемесячная доплата в размере 27 658,23 рубля назначается Героям СССР и РФ, а также полным кавалерам ордена Славы, принимавшим участие в ВОВ. Если человек имеет несколько званий, выплату все равно произведут в одинарном размере.
Ежемесячная доплата 1000 рублей
Федеральная поддержка в размере 1000 рублей в месяц положена:
- Участникам и людям с инвалидностью ВОВ.
- Бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей.
Назначают выплату по одному основанию.
Ежемесячная доплата 500 рублей
Ежемесячную доплату в размере 500 рублей получают:
- Военнослужащие, которые не входили в состав действующей армии либо получили ордена или медали СССР за службу.
- Вдовы военнослужащих, погибших на войне с Финляндией, Японией или в Великой Отечественной войне.
- Вдовы граждан с инвалидностью, участвовавших в Великой Отечественной войне.
- Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».
- Бывшие совершеннолетние узники нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.
Если человек одновременно имеет право на получение 500 и 1000 рублей, назначают одну выплату в размере 1000 рублей.
Региональные выплаты
Помимо федеральных выплат, субъекты Российской Федерации устанавливают дополнительные выплаты. Например, в Москве участникам ВОВ выплатят 70 тысяч рублей, труженикам тыла — 40 тысяч. В Санкт-Петербурге — суммы от 10 тысяч до 15 тысяч. Размер выплат в Санкт-Петербурге и Москве варьируется от 10 тысяч до 70 тысяч рублей. Информацию о региональных выплатах следует уточнять в органах социальной защиты населения по месту жительства.
|Категория получателей
|Размер выплаты (руб.)
|Условия и особенности
|Территории проживания
|Ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих и умерших ветеранов
|80 000
|Выплата автоматическая, заявления не требуются
|Россия, Латвия, Литва, Эстония, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье
|Труженики тыла, награжденные орденами и медалями СССР, бывшие совершеннолетние узники концлагерей
|55 000
|Единовременная выплата к 80-летию Победы
|Россия и перечисленные зарубежные территории
|Участники и инвалиды ВОВ (ежегодная выплата ко Дню Победы)
|10 000
|Выплата традиционная, увеличена в юбилейный год
|Россия, Латвия, Литва, Эстония
|Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы (ежемесячная доплата)
|27 658,23
|Выплата в одинарном размере, даже при наличии нескольких званий
|Россия
|Участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (ежемесячная доплата)
|1 000
|Назначается по одному основанию
|Россия
|Военнослужащие, не входившие в действующую армию, вдовы военнослужащих, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и др. (ежемесячная доплата)
|500
|При наличии права на 500 и 1000 рублей выплачивается 1000 рублей
|Россия
|Региональные выплаты (пример: Москва)
|25 000–70 000
|Участникам ВОВ - до 70 тыс., труженикам тыла - до 40 тыс. руб.
|Москва, Санкт-Петербург и Московская область, Ленинградская область
|Региональные выплаты (пример: Санкт-Петербург)
|5 000–15 000
|В зависимости от категории и региона
|Санкт-Петербург, Ленинградская область