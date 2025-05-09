Праздничные выплаты ветеранам: кто получит деньги ко Дню Победы и в каком размере

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим важным событием государство назначило ветеранам и другим категориям граждан повышенные выплаты. Деньги поступят автоматически в апреле и мае, подавать заявления не нужно. Разберемся, кто и какие выплаты может получить ко Дню Победы.

Юбилейная выплата 80 000 рублей

Эта федеральная выплата в размере 80 000 рублей положена следующим категориям граждан:

Граждане с инвалидностью и участники Великой Отечественной войны (ВОВ).

Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей.

Вдовы погибших военнослужащих и умерших ветеранов ВОВ.

Как пишут banki.ru, право на эту выплату имеют граждане России, проживающие в РФ или в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Юбилейная выплата 55 000 рублей

Выплата в размере 55 000 рублей предназначена для:

Тружеников тыла, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы ВОВ.

Бывших совершеннолетних узников фашистских лагерей.

Выплата также доступна гражданам РФ, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Ежегодная выплата ко Дню Победы

Ежегодная выплата ко Дню Победы составляет 10 000 рублей. Эти деньги получат участники и граждане с инвалидностью ВОВ, включая граждан России, которые постоянно живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Ежемесячная доплата 27 658,23 рубля

Ежемесячная доплата в размере 27 658,23 рубля назначается Героям СССР и РФ, а также полным кавалерам ордена Славы, принимавшим участие в ВОВ. Если человек имеет несколько званий, выплату все равно произведут в одинарном размере.

Ежемесячная доплата 1000 рублей

Федеральная поддержка в размере 1000 рублей в месяц положена:

Участникам и людям с инвалидностью ВОВ.

Бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей.

Назначают выплату по одному основанию.

Ежемесячная доплата 500 рублей

Ежемесячную доплату в размере 500 рублей получают:

Военнослужащие, которые не входили в состав действующей армии либо получили ордена или медали СССР за службу.

Вдовы военнослужащих, погибших на войне с Финляндией, Японией или в Великой Отечественной войне.

Вдовы граждан с инвалидностью, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.

Если человек одновременно имеет право на получение 500 и 1000 рублей, назначают одну выплату в размере 1000 рублей.

Региональные выплаты

Помимо федеральных выплат, субъекты Российской Федерации устанавливают дополнительные выплаты. Например, в Москве участникам ВОВ выплатят 70 тысяч рублей, труженикам тыла — 40 тысяч. В Санкт-Петербурге — суммы от 10 тысяч до 15 тысяч. Размер выплат в Санкт-Петербурге и Москве варьируется от 10 тысяч до 70 тысяч рублей. Информацию о региональных выплатах следует уточнять в органах социальной защиты населения по месту жительства.