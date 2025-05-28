От Зимнего дворца до Дворца Меншикова: какие здания Эрмитажа убирают за 90 миллионов рублей и какие методы применяются для очистки

Полный перечень задач клининга в музеях и почему некачественная уборка может привести к разрушению шедевров?

Годовой клининг в Эрмитаже оценили в 90 млн рублей. Услуги охватят уборку в зданиях музея, таких как Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр, Дворец Меншикова и других объектах, расположенных в Санкт-Петербурге.

10 миллионов квадратных метров — масштабы уборки

Как пишет «Деловой Петербург», уборку в Эрмитаже оценили в 89,9 млн рублей. Работы включают ежедневную основную и поддерживающую уборку, генеральную и интенсивную очистку поверхностей из камня, древесины, металла и других материалов, а также дезинфекцию санузлов и мытье полов в выставочных залах, коридорах и служебных помещениях.

Подрядчику предстоит обработать более 10 млн квадратных метров площадей, используя как ручные, так и механизированные методы.

Режим работы: ежедневная уборка, исключения — 1 января и 9 мая

Услуги будут оказываться ежедневно, кроме 1 января и 9 мая, за исключением Эрмитажного театра, где уборка продолжится и в эти дни.

Заявки от компаний на клининг принимаются до начала июля 2025 года, а работы должны быть завершены к 30 июня 2026 года.

Напомним, в конце 2023 года контракт на клининговые услуги за 77 млн рублей подписали с компанией ООО «Гранит». Услуги компания обязалась оказывать с 1 января 2024 года по 30 июня 2025-го. Эта же компания взяла контракт и в 2021 году. Тогда стороны договорились о 86,6 млн рублей.

В общей сложности компания заключила 23 контракта с ФГБУК «Государственный Эрмитаж» на сумму 632,4 млн рублей.

Также подрядчик сотрудничает с «Русским музеем». С учреждением заключено пять контрактов на 92,9 млн рублей. Оказывала клининговые услуги компания и «Русской национальной библиотеке».

Ежедневная уборка: поддержание чистоты — ключевая задача

Различным техникам очистки подвергаются не только пространства свободного доступа, но и сами культурные объекты. Правда, им не всегда требуется постоянный уход. Но ежедневная уборка помещений имеет место быть.

В нее входит огромный список задач: сбор, вынос хлама, поддержание чистоты в зоне урн, своевременная замена и контроль переполненности урн; уборка пыли со стен, плинтусов, выключателей и розеток, радиаторов и кабелей; устранение локальных загрязнений со стен, полов и мебели: пятен от краски, чернил, остатков скотча и клея, жевательной резинки; мытье полов с твердым покрытием, вакуумная уборка пола, сухая уборка ковров с помощью пылесосов; мойка дверей, дверных проемов, лестничных пролетов и многое другое.

Стабильность и расписание: главное правило уборки в музеях

Главное правило уборки помещений музеев — стабильность. Специально для этого сотрудники клининга имеют на руках расписание с распределением по зонам. Это позволяет выполнить каждую задачу в нужное время и ничего не упустить.

Вред пыли: злейший враг экспонатов

Если в музее проводится некачественная уборка, работники ленятся или не знают, как правильно обеспечить огромным площадям чистоту — это может негативным образом сказаться на состоянии экспонатов. Дело в том, что пыль является злейшим врагом для многих объектов искусства.

Пыль способна нарушить подходящий баланс влажности внутри здания, а также создает отличные условия для проживания в музее различных вредителей, которые влияют на состояние различных материалов.