Аэропорт Геленджика открыли, но есть 1 веская причина, по которой люди отказываются туда лететь

И речь даже не о безопасности, которую точно будут соблюдать.

Спустя три года в Геленджике снова принимают рейсы. Красивый новый терминал, расписание полётов, первые билеты уже в продаже. Только вот вместо радости — раздражение. В комментариях под новостью больше иронии, чем радостных возгласов.

«Заградительный тариф», — объясняет ценник в 62 тысячи рублей эксперт от турбизнеса. Первый прямой рейс из Москвы на 18 июля, билет — только в одну сторону и только с багажом.

Обратно, видимо, пешком. В августе — подешевеет, обещают. До 21 тысячи. Но легче от этого не становится:

«А может, и пассажирам ввести заградительные меры против таких тарифов?» — спрашивает недовольный турист в Сети.

Реакция прогнозируемая: «Когда работал раньше — был билет за 10 тысяч туда-обратно. Сейчас цены уже никогда не станут такими», — вспоминают комментаторы. А кто-то, не стесняясь, предлагает: «Не, а чего не 220 тысяч? Тогда бы и безопасность была ультра-мега-про-турбо!»

Курортный спор: массового потока не будет

По мнению властей, открытие аэропорта оживит регион. «До 10% прироста туристов», — осторожно прогнозируют в Российском союзе туриндустрии. Но даже это звучит оптимистично, когда вспоминаешь: в день — максимум 3–4 рейса.

В каждом — 140 человек. То есть сотни, а не тысячи. И это при условии, что рейсы не отменят — из-за погоды или «неполной загрузки».

Авиакомпании и чиновники обещают: всё безопасно, аэропорт сертифицирован, маршруты выверены, силы обеспечены. «Если открыли — значит, можно», — дипломатично говорят в РСТ.

Ждать ли подорожания?

Скорее всего, нет. Дополнительных 300–400 человек в день не изменят погоду в гостиницах. Тем более что подавляющее большинство продолжит ехать в Геленджик по земле — поездом или машиной.

Так дешевле и, по словам самих туристов, даже быстрее: «С такими тарифами — пусть пустые и летают».

Открытие аэропорта стало новостью, которую вроде бы ждали, но радоваться не вышло. В новой терминальной зоне — Wi-Fi и бизнес-зал. А в комментариях — пассивная агрессия и тоска по прежним временам.