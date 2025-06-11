Осторожно, подделка: в интернете появился сайт-двойник Эрмитажа — как не попасть на удочку мошенников

Прокуратура Петербурга выявила в интернете сайт-двойник Государственного Эрмитажа, не имеющий никакого отношения к музею. Мошенники нагло использовали имя знаменитого музея для обмана туристов.

Злоумышленники без оформления правоотношений и получения согласия от учреждения размещали информацию о продаже «официальных» билетов по завышенным ценам. Они выдавали себя за официальных представителей Эрмитажа, чтобы ввести людей в заблуждение.

Кроме того, приобретение билетов на сайте-двойнике не обеспечивалось в дальнейшем реальными услугами. Люди платили деньги, но не получали взамен ничего, кроме разочарования.

Прокуратура требует блокировки сайта-клона

Как указано на сайте ведомтсва, Прокурор Центрального района обратилась в суд с исковым заявлением о признании информации, размещенной на поддельной странице музея, запрещенной к распространению на территории РФ.

Требования прокуратуры удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу оно подлежит направлению в Роскомнадзор для блокировки.

Сайт-двойник будет заблокирован, чтобы предотвратить дальнейший обман туристов.

Как не стать жертвой мошенников: советы туристам

В связи с этим инцидентом, туристам следует проявлять бдительность при покупке билетов в Эрмитаж и другие музеи.

Покупать билеты только на официальном сайте Эрмитажа.

Не доверять сайтам, предлагающим билеты по завышенным ценам.

Проверять информацию о продавце билетов.

Не переходить по подозрительным ссылкам.

Сообщать о мошеннических сайтах в правоохранительные органы.

Интернет — это не только источник информации и развлечений, но и среда, в которой действуют мошенники. Стоить проверять информацию и не доверять подозрительным предложениям. Только так можно защитить себя от обмана и насладиться культурными сокровищами Петербурга.