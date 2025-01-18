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Академию художеств в Петербурге раньше считали зловонным местом: вместо картин хранили нечистоты

18 января 2025 14:31
Золотарь у Академии художеств
Академию художеств в Петербурге раньше считали зловонным местом: вместо картин хранили нечистоты
Фото Городовой.ру

Страница из истории города, которую многие хотели бы вычеркнуть.

Сегодняшний Петербург — это культурная столица с великолепной архитектурой и музеями мирового уровня. Но мало кто знает, что там, где сейчас возвышается Академия художеств, когда-то находился один из самых зловонных уголков города. Именно сюда золотари, трудившиеся ночами, свозили отходы из выгребных ям всего города.

Золотари и выгребные ямы

В эпоху, когда центральная канализация была лишь мечтой, проблему отходов решали просто. На улицах стояли выгребные ямы, содержимое которых вывозили специальные рабочие — золотари. Их задача была проста: ночью очищать город от нечистот, загружая их в бочки, которые затем свозили к набережной Невы.

Место было выбрано не случайно. Поблизости от Академии художеств располагались баржи, куда грузили содержимое бочек. На рассвете суда отправлялись к Лахте, чтобы сбросить отходы в море подальше от города. Этот процесс пытались сделать максимально незаметным, но иногда случались курьёзы. Да и аромат стоял неописуемый.

История "ночных приключений" золотарей

Известный художник Алексей Боголюбов однажды описал, как случайно стал участником этой сомнительной ночной эпопеи. Возвращаясь домой после весёлой ночи, он сел на полозья одной из бочек, чтобы прокатиться. Проснулся он далеко за городом, где золотари выгружали "добро".

От нечистот к искусству

Сегодня трудно представить, что место, где вершились такие дела, стало культурным центром, связанным с искусством и эстетикой. Академия художеств, возвышающаяся на месте старой набережной, словно символизирует преображение Петербурга из города, утопающего в отходах, в город, который вдохновляет.

История золотарей и выгребных ям напоминает, как много усилий было вложено в то, чтобы Петербург стал тем, чем он является сейчас, — городом, где прошлое находит место среди настоящего, даже в самых неожиданных формах.

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Автор:
Игорь Мустафин
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