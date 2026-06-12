Аншлаг на Неве: Петербург возглавил топ городов, где на июньские праздники не протолкнуться

Июньские праздники в этом году вызвали настоящий туристический бум. Спрос на поездки по стране подскочил сразу на 25%. Россияне решили не сидеть дома и массово отправились гулять.
Золотая тройка: Петербург, Москва и Нижний
Больше всего туристов сейчас в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Это главные хиты сезона.
Бронирование жилья посуточно там зашкаливают, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".
В Петербурге сейчас самый разгар белых ночей, поэтому найти свободный номер — тот еще квест. Отели там забиты практически на 100%.
Нижний Новгород вообще стал «звездой» этого года. Количество бронирований там выросло в полтора раза.
Где еще не протолкнуться?
Помимо лидеров, в топ-10 попали:
- Казань и Калининград.
- Солнечный Краснодар и Кисловодск.
- Ярославль, Екатеринбург и Новосибирск.
Соседний Минск — почти как столица
Интересный факт: Минск стал для наших туристов практически «вторым Петербургом». По количеству броней он идет почти вровень с Москвой.
Туда едут за вкусной едой, хорошим шопингом и чистыми уютными улицами. Никаких виз и сложных перелетов — идеально для коротких каникул.
Машины и короткие дистанции
В этом году люди стали чаще выбирать города, куда можно быстро доехать на машине или «Ласточке», пишут "Известия". Резко вырос спрос на уютную провинцию:
- Кострома прибавила 33% в популярности.
- Суздаль вырос на 20%.
- Тула и Псков стабильно прибавляют по 10%.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург внаходится в лидерах у туристов в летний период.