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Аншлаг на Неве: Петербург возглавил топ городов, где на июньские праздники не протолкнуться

Опубликовано: 12 июня 2026 11:13
 Проверено редакцией
Аншлаг на Неве: Петербург возглавил топ городов, где на июньские праздники не протолкнуться
Аншлаг на Неве: Петербург возглавил топ городов, где на июньские праздники не протолкнуться
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Северная столица в топе по бронированию жилья на июньские праздники.

Июньские праздники в этом году вызвали настоящий туристический бум. Спрос на поездки по стране подскочил сразу на 25%. Россияне решили не сидеть дома и массово отправились гулять.

Золотая тройка: Петербург, Москва и Нижний

Больше всего туристов сейчас в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Это главные хиты сезона.

Бронирование жилья посуточно там зашкаливают, пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

В Петербурге сейчас самый разгар белых ночей, поэтому найти свободный номер — тот еще квест. Отели там забиты практически на 100%.

Нижний Новгород вообще стал «звездой» этого года. Количество бронирований там выросло в полтора раза.

Где еще не протолкнуться?

Помимо лидеров, в топ-10 попали:

  • Казань и Калининград.
  • Солнечный Краснодар и Кисловодск.
  • Ярославль, Екатеринбург и Новосибирск.

Соседний Минск — почти как столица

Интересный факт: Минск стал для наших туристов практически «вторым Петербургом». По количеству броней он идет почти вровень с Москвой.

Туда едут за вкусной едой, хорошим шопингом и чистыми уютными улицами. Никаких виз и сложных перелетов — идеально для коротких каникул.

Машины и короткие дистанции

В этом году люди стали чаще выбирать города, куда можно быстро доехать на машине или «Ласточке», пишут "Известия". Резко вырос спрос на уютную провинцию:

  • Кострома прибавила 33% в популярности.
  • Суздаль вырос на 20%.
  • Тула и Псков стабильно прибавляют по 10%.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург внаходится в лидерах у туристов в летний период.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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