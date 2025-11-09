Арендовал жильё — превратил в «огород»: житель Шушар устроил наркоплантацию в съёмной квартире

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга был задержан мужчина, подозреваемый в выращивании запрещённых растений на съёмной жилплощади. В четверг сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотических веществ провели задержание днем. Об этом сообщили в главном управлении полиции.
При осмотре квартиры, которую мужчина снимал, стражи порядка нашли четыре полиэтиленовых пакета с марихуаной и мешок с пятнадцатью кустами с корнями. Кроме этого, в помещении находились предметы, предназначенные для выращивания этих растений. По словам представителя ведомства, были обнаружены все необходимые средства, чтобы организовать подобную деятельность.
Проведённая экспертиза показала, что в одном пакете находилась высушенная конопля весом 4,6 килограмма. Остальные пакеты также отправлены на исследование; их общий вес составляет 13,9 килограмма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.