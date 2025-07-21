Яблочный детектив: раскрыта тайна фруктов со странными повреждениями в магазинах Петербурга

В Петербурге новый тренд. На прилавках появились яблоки со странными вмятинами.
Фотографии с испорченными фруктами появились в интернете.
Ногти как инструмент дегустации
Как выяснил канал "Русский ритейл и бизнес", полукруглые вмятины на яблоках и других фруктах — это следы от ногтей покупателей.
Оказалось, что это не дефекты при транспортировке, а народная методика проверки спелости.
Некоторые пенсионеры протыкают кожуру ногтями, а затем «обсасывают» их, чтобы оценить вкус плода. Если вкус сладкий — покупают.
Советы покупателям
Пользователи советуют тщательно мыть такие плоды, обрезать повреждённые участки или вовсе отказываться от покупки.
Народная мудрость или антисанитария?
Петербуржцы же нашли неожиданный плюс:
“Если есть следы ногтей на плоде — не берите! Бабка-дегустатор отказалась — и вам не надо!”