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Яблочный детектив: раскрыта тайна фруктов со странными повреждениями в магазинах Петербурга

Опубликовано: 21 июля 2025 09:01
яблоки
Яблочный детектив: раскрыта тайна фруктов со странными повреждениями в магазинах Петербурга
globallookpress/Belkin Alexey

В Сети выяснили, что это за странный секретный код на яблоках.

В Петербурге новый тренд. На прилавках появились яблоки со странными вмятинами.

Фотографии с испорченными фруктами появились в интернете.

Ногти как инструмент дегустации

Как выяснил канал "Русский ритейл и бизнес", полукруглые вмятины на яблоках и других фруктах — это следы от ногтей покупателей.

Оказалось, что это не дефекты при транспортировке, а народная методика проверки спелости.

Некоторые пенсионеры протыкают кожуру ногтями, а затем «обсасывают» их, чтобы оценить вкус плода. Если вкус сладкий — покупают.

Советы покупателям

Пользователи советуют тщательно мыть такие плоды, обрезать повреждённые участки или вовсе отказываться от покупки.

Народная мудрость или антисанитария?

Петербуржцы же нашли неожиданный плюс:

“Если есть следы ногтей на плоде — не берите! Бабка-дегустатор отказалась — и вам не надо!”

Автор:
Ксения Пронина
Город
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