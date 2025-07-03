Боги или люди: кто стоит за созданием легендарных Атлантов Эрмитажа и что они символизируют

«Атланты держат небо на каменных руках» — эта фраза, ставшая строкой из песни Александра Городницкого, неразрывно связана с обликом Санкт-Петербурга.

Песня, написанная 62 года назад и исполненная Городницким в день тридцатилетия, быстро «пошла в народ», став неофициальным гимном Ленинграда, а затем и Санкт-Петербурга.

В 2018 году Государственный Эрмитаж заключил с автором договор об использовании «Атлантов» в качестве официального гимна музея. Но кто же эти гиганты и как они появились на Миллионной улице?

Замысел Императора и гений Кленце

Как пишет канал «Записки питерского скульптора», история создания Атлантов начинается в 1839 году, со строительства Нового Эрмитажа.

Проектирование первого в России здания публичного художественного музея было поручено знаменитому немецкому архитектору Лео фон Кленце, приглашенному в Петербург лично Императором Николаем I.

Его Величество, восхищенный Мюнхенской пинакотекой, построенной Кленце, пожелал, чтобы в российской столице появилось нечто еще более грандиозное в неогреческом стиле.

В 1843 году Кленце представил комиссии два проекта портика — один с кариатидами, другой — с атлантами. Николай I выбрал атлантов.

Уменьшенную модель атлантов выполнил немецкий скульптор Иоганн Гальбиг, а изготовление десяти фигур, высотой пять метров каждая, было доверено молодому, но уже зарекомендовавшему себя скульптору Александру Теребеневу.

Творение Теребенева — подвиг скульптора

Александр Теребенев, окончив в 1836 году Академию художеств с золотой медалью, принимал участие в восстановлении Зимнего дворца после пожара 1837 года.

Им были выполнены огромные алебастровые скульптуры «Мудрость» и «Правосудие» на парадной Иорданской лестнице, а также барельеф, изображающий битву амазонок с центаврами, для Кавалерийского зала.

В 1846 году скульптор приступил к работе над самым знаменитым своим произведением. В качестве материала использовался серый гранит, добываемый у берегов Онежского озера, недалеко от города Сердоболь (Сортавала).

Мастерская была устроена вблизи строящегося Нового Эрмитажа. В работе были задействованы сто пятьдесят каменотесов, работавших под надзором Теребенева.

Над лицами античных гигантов он работал лично. Также собственноручно он выполнил ступни, пальцы которых сегодня считает обязательным потереть каждый турист.

Готовых атлантов установили на пьедесталы в 1848 году, а еще год ушел на полировку. Лео фон Кленце был в восторге от работы Теребенева, отметив, что его атланты ничем не уступают античным образцам.

Испытание войной и бессмертие символа

Вот уже более 170 лет атланты являются одним из главных символов города. Осенью 1941 года портик при входе в Эрмитаж был частично разрушен прямым попаданием немецкого снаряда. Особо сильно пострадала фигура крайнего справа атланта, смотрящего на Марсово поле.

«…Их свет дневной не радует, им ночью не до сна, — Их красоту снарядами уродует война…»

Но они выстояли и возродились вместе с городом. Ремонтные работы начались сразу после снятия блокады. 4 ноября 1945 года Эрмитаж вновь открыл свои двери для посетителей, которых встречали атланты, полностью избавившиеся от военных ран.

И, возможно, прав Александр Городницкий: