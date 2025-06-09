От Невского до метро: как власти Петербурга планируют «зачистить» город от стихийной торговли с рук

С июля в Петербурге вводится запрет на торговлю с рук – что это значит для продавцов и покупателей?

В Петербурге грядут большие перемены в сфере уличной торговли. С июля 2025 года разносная торговля окажется под запретом. Власти ожидают, что торговцы с сумками и тележками перестанут появляться у метро и на центральных улицах. Новая реформа может дать обратный эффект и под удар попадут легальные предприниматели.

Где нельзя будет торговать: перечень мест, куда «коробейникам» путь заказан

О планах Смольного стало известно из проекта постановления, опубликованного в середине недели. Кроме того, в профильном комитете по промполитике, инновациям и торговле оперативно подготовили перечень мест, куда с 1 июля «коробейникам» путь будет заказан.

Как пишет «Деловой Петербург», из документа с семью приложениями на 22 листах вытекает, что передвижной бизнес запретят практически везде.

Предполагается, что уличные торговцы не смогут работать в радиусе 100 метров от любого метро, а также в парках, на пешеходных территориях, на популярных у туристов улицах и набережных и даже в арках.

Также предусмотрен запрет на торговлю с тележек и сумок в 50 метрах от школ, больниц, культурных учреждений, спортивных объектов, остановок, пешеходных и подземных переходов.

Реакция горожан: от радости до сочувствия «бабушкам с укропом»

Горожане восприняли инициативу неоднозначно. В соцсетях часть пользователей радуется тому, что у метро наконец наведут порядок, другие сочувствуют «бабушкам с укропом», которым теперь негде торговать, а третьи недоумевают: «А – разве раньше все это было разрешено?».

О том, что торговля с рук или с тележек может быть вполне легальной, многие петербуржцы узнали одновременно с планами Смольного упорядочить такую торговлю. Тем не менее, этот вид деятельности действительно существует в правовом поле.

Что такое разносная торговля: законный вид деятельности при соблюдении требований

«Разносная торговля — это продажа с рук, причем продавец сам ищет места, где могут собираться потенциальные покупатели. Такого вида торговля регулируется законом об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ. Разносная торговля при уплате налогов и соблюдении иных требований закона, является абсолютно законным видом деятельности», — объяснила адвокат Юлиана Трояновская.

Уличная торговля в Петербурге давно вышла за рамки «огурцов с дачи», отмечает и председатель комиссии по социальной политике Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

«Сегодня в этой сфере не только пожилые люди, но и полноценный серый бизнес с QR-кодами, гражданско-правовыми договорами, выручкой по 30–70 тыс. рублей в день и организаторами, обеспечивающими точки и товар. Часто без налогов, без контроля, без санитарных норм. Мы видим, как стихийная торговля захватывает городские пространства — от Невского проспекта до дворов у станций метро. И от этого страдают и сами горожане, и честные предприниматели. Продаются не только ягоды или цветы, но и переносные кальяны, домашние консервы без маркировки, косметика с рук и уличная еда сомнительного происхождения», — прокомментировал инициативу городских властей депутат.

Инициатива Смольного мгновенно вызвала опасения, что первыми пострадают пожилые женщины, продающие овощи, выращенные на своих участках. Однако эксперты и представители власти не разделяют эту точку зрения.

Во-первых, «дачные бабушки» никогда не подпадали под определение разносной торговли, утверждает председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Тихонова-Гришина. Она напоминает, что этот вид деятельности требует оформления определенных документов. А пожилые женщины, активно торгующие у метро и около рынков, как правило, не оформляют разрешения на торговлю и не регистрируются как индивидуальные предприниматели.

«Бедные бабушки как были в неправовом поле, так и остались», — подчеркивает эксперт.

Есть разрешенные места

Более того, садоводам и дачникам никто не запрещает продавать свой урожай, отмечает депутат ЗакСа Александр Ржаненков. По его информации, в Петербурге выделено 501 место для такой торговли, 481 из которых предоставляются бесплатно. Эти места расположены на различных рынках, включая Сенной, Хасанский, Нарвский, «Юнона» и Сытный.

Речь идет не о запрете торговли как таковой, а о перемещении ее из неподходящих, небезопасных и неподконтрольных точек, подчеркивает парламентарий.

«При этом, если садоводческому сообществу будет не хватать мест, мы готовы обсуждать расширение перечня адресов совместно с профильными комитетами. Пока от горожан обращений на эту тему не поступало. Но я вижу уровень напряжения и понимаю обеспокоенность людей особенно старшего поколения. И здесь наш подход прост: нельзя оставлять без поддержки тех, кто действительно нуждается, но и нельзя закрывать глаза на то, что под видом уличной торговли всё чаще работает неформальный, неконтролируемый рыно», — заявил Александр Ржаненков.

По словам депутата, перед властями стоит задача «навести порядок без жесткости, обеспечить людям возможность честного заработка и сохранить Петербург чистым, безопасным и справедливым для всех».