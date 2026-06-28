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Бали или Таиланд - что выбрать для отпуска: честное сравнение двух направлений

Опубликовано: 28 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Бали или Таиланд - что выбрать для отпуска: честное сравнение двух направлений
Бали или Таиланд - что выбрать для отпуска: честное сравнение двух направлений
Legion-Media
Сравнение Бали и Таиланда

Полететь отдыхать можно не только в Турцию или Египет, но и в Таиланд, на Бали. Какой из этих курортов больше подойдет для отпуска? Для этого достаточно сравнить два направления.

Качество пляжей и моря

Вода будет теплой как в Таиланде, так и на Бали. Но вот качество пляжей станет существенно отличаться. На тайских курортах побережье будет всегда чище. На Бали потребуется время для поиска нормальных участков пляжа. Если вас интересует именно пляжный отдых, то выбирайте исключительно Таиланд.

Legion-Media
Legion-Media

Достопримечательности

В Таиланде экскурсии организуются лучше. Здесь все локации имеют облагороженный вид, туристам будут предлагаться разнообразные туры. На Бали качество экскурсий существенно хуже, но некоторые места все-таки стоит посетить. К ним можно отнести рисовые террасы, склоны вулканов, лес обезьян.

Цены

“На Бали однозначно дешевле все: отели, еда в ресторанах, услуги, такси. Пхукет избалован туристами – в последние годы цены там взлетели. Интересно, что и про Пхукет, и про Бали говорят, что эти острова переполнены, часто обосновывая этим высокие цены. Как по мне – на Пхукете это действительно чувствуется, а вот на Бали – нет”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.

Природа

На Бали можно увидеть настоящие тропики, но в Таиланде красивую природу получится встретить в основном на островах.

Legion-Media
Legion-Media

Чистота на улицах

В Таиланде будет существенно чище. Даже “неухоженный Патонг” кажется более опрятным. На Бали также есть нормальные районы, но их совсем мало. В основном везде наблюдается разруха и грязь.

Опыт автора

“Я посещала как Таиланд, так и Бали. Признаюсь, что первый вариант мне ближе. Там действительно чище. Это касается не только пляжа, но и воды, улиц”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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