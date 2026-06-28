Синоптики обещают идеальный понедельник: новая рабочая неделя начнется без изнуряющей жары

Ночью будет дождь, который немного снизит температуру.

Сегодня в Петербурге — настоящее лето Весь день светит солнце, а воздух прогрелсядо +27°. В области местами еще жарче — до +28°.

Вечерний сюрприз

Не спешите расслабляться. Поздним вечером к городу подойдут тучи с запада. Сначала закапает в пригородах, а потом дождь доберется и до центра, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Что будет ночью и в понедельник

Ночь с воскресенья на понедельник выдастся шумной и влажной. Ожидаются кратковременные дожди, местами прогремит гром. Зато будет тепло: около +18°.

В понедельник днем погода быстро придет в себя. Дожди закончатся, небо прояснится. Температура немного спадет до комфортных +25°, так что «парилки» в городе быть не должно.

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