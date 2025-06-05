Партия «живыми шахматами»: что произошло 5 июня в истории Петербурга

История Петербурга — это калейдоскоп ярких событий, инноваций, трагедий и курьезов. Например, есть три интересных эпизода, произошедших в разные годы 5 июня.

1744: рождение Императорского фарфорового завода

В 1744 году была открыта первая в Российской империи Порцеликовая мануфактура — фарфоровое производство, считавшееся третьим по значимости в Европе.

В дальнейшем на базе мануфактуры по указу императрицы Елизаветы был основан Императорский фарфоровый завод. Помимо того, что благодаря стараниям ученого Д.И. Виноградова был найден секрет «белого золота», превосходившего по своим параметрам саксонский фарфор, здесь успешно развивалось производство химического и технического фарфора.

В 1925 году заводу было присвоено имя Ломоносова в связи с 200-летием Российской академии наук, а в 2005 году по решению акционеров было возвращено историческое название — Императорский фарфоровый завод. Это история о русском мастерстве и стремлении к совершенству.

1870: пожар на Тучковом мосту

5 июня 1870 года в 1870 году сгорел Тучков мост. Виновником оказался прохожий, бросивший на переправу непотушенную папиросу. Трехпролетный разводной мост, перекинутый через Малую Неву, соединял Большой проспект Петроградской стороны с Кадетской и Первой линиями Васильевского острова.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в 1920 году мост реконструировали. Он стал 20-пролетным. Очередной капитальный ремонт начался уже в наше время, в 2016 году. Это напоминание о том, что даже небольшая небрежность может привести к серьезным последствиям.

1897: «Живые шахматы» в Петербурге

5 июня 1897 года в 1897 году на велодроме Санкт-Петербургского общества велосипедистов-любителей на Каменноостровском проспекте, была проведена вторая в России и первая в Санкт-Петербурге партия «живых шахмат». Первая прошла за сто лет до этого, в загородном доме Строганова.

Газеты тогда писали:

«Шахматная партия с живыми фигурами под руководством известных шахматистов М.И. Чигорина и Э.С. Шифферса. Шахматные фигуры соответственно заменяются группами и отрядами пеших и конных войск, причем участвуют до 300 человек».

Несмотря на то, что билеты на представление стоили по тем временам достаточно дорого — от 75 копеек до 25 рублей, — шоу не удалось. Пресса написала:

«…публика точно предвидела, что в конце концов все превратится в балаган… При совершенстве постановки, то зрелище ни для шахматистов, ни для прочих зрителей не может быть интересным (а потому нечего и жалеть, если) эта профанация шахмат больше не повторится».

Эта история о том, что не всегда самые амбициозные проекты оказываются успешными.

Эти три события — лишь малая часть богатой истории Санкт-Петербурга, свидетельствующая о разнообразии городской жизни.