Городовой / Город / Партия «живыми шахматами»: что произошло 5 июня в истории Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
«Выехал 5-6 дней тому назад из моей проклятой деревушки»: как до появления железной дороги в Петербург добирались «на перекладных» Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Партия «живыми шахматами»: что произошло 5 июня в истории Петербурга

Опубликовано: 5 июня 2025 08:02
«Живые шахматы» в Петербурге, Тучков мост и фарфор
Партия «живыми шахматами»: что произошло 5 июня в истории Петербурга
Городовой ру

Занимательные исторические факты о Петербурге.

История Петербурга — это калейдоскоп ярких событий, инноваций, трагедий и курьезов. Например, есть три интересных эпизода, произошедших в разные годы 5 июня.

1744: рождение Императорского фарфорового завода

В 1744 году была открыта первая в Российской империи Порцеликовая мануфактура — фарфоровое производство, считавшееся третьим по значимости в Европе.

В дальнейшем на базе мануфактуры по указу императрицы Елизаветы был основан Императорский фарфоровый завод. Помимо того, что благодаря стараниям ученого Д.И. Виноградова был найден секрет «белого золота», превосходившего по своим параметрам саксонский фарфор, здесь успешно развивалось производство химического и технического фарфора.

В 1925 году заводу было присвоено имя Ломоносова в связи с 200-летием Российской академии наук, а в 2005 году по решению акционеров было возвращено историческое название — Императорский фарфоровый завод. Это история о русском мастерстве и стремлении к совершенству.

1870: пожар на Тучковом мосту

5 июня 1870 года в 1870 году сгорел Тучков мост. Виновником оказался прохожий, бросивший на переправу непотушенную папиросу. Трехпролетный разводной мост, перекинутый через Малую Неву, соединял Большой проспект Петроградской стороны с Кадетской и Первой линиями Васильевского острова.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в 1920 году мост реконструировали. Он стал 20-пролетным. Очередной капитальный ремонт начался уже в наше время, в 2016 году. Это напоминание о том, что даже небольшая небрежность может привести к серьезным последствиям.

1897: «Живые шахматы» в Петербурге

5 июня 1897 года в 1897 году на велодроме Санкт-Петербургского общества велосипедистов-любителей на Каменноостровском проспекте, была проведена вторая в России и первая в Санкт-Петербурге партия «живых шахмат». Первая прошла за сто лет до этого, в загородном доме Строганова.

Газеты тогда писали:

«Шахматная партия с живыми фигурами под руководством известных шахматистов М.И. Чигорина и Э.С. Шифферса. Шахматные фигуры соответственно заменяются группами и отрядами пеших и конных войск, причем участвуют до 300 человек».

Несмотря на то, что билеты на представление стоили по тем временам достаточно дорого — от 75 копеек до 25 рублей, — шоу не удалось. Пресса написала:

«…публика точно предвидела, что в конце концов все превратится в балаган… При совершенстве постановки, то зрелище ни для шахматистов, ни для прочих зрителей не может быть интересным (а потому нечего и жалеть, если) эта профанация шахмат больше не повторится».

Эта история о том, что не всегда самые амбициозные проекты оказываются успешными.

Эти три события — лишь малая часть богатой истории Санкт-Петербурга, свидетельствующая о разнообразии городской жизни.

Новости по теме
«Живые шахматы» и загадочные находки: невероятные факты о Дворцовой площади в Петебурге «Живые шахматы» и загадочные находки: невероятные факты о Дворцовой площади в Петебурге 18 мая 2025 10:29
Ломоносов был сыном Петра I? Разгадка тайны «царского» происхождения Ломоносов был сыном Петра I? Разгадка тайны «царского» происхождения 11 января 2025 09:02
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».