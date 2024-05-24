Берите на заметку: в Турции женщины убирают дом совсем по-другому

Турки — очень гостеприимная нация. Даже если прийти к ним без приглашения, в доме всегда будет чистота. Порядок наводят местные хозяйки особым способом. У них есть лайфхаки и секреты, о которых не все знают.

Все углы в доме, полы, окна и двери намыты до блеска 24 часа в сутки. Уборка у турчанок носит генеральный характер не только раз в неделю, а на постоянной основе. А из-за того, что все действия доведены на автоматизма, занимает все около двух часов, не более.

Тапки

Перед входом, да и перед каждой комнатой, вы можете заметить огромное количество тапочек. Турки носят их в доме, чтобы не пачкать полы. Для уборной существуют отдельные. Их снимают после туалета, чтобы не разносить микробы по жилищу. Для балконов и лоджий также есть обувь, специально предназначенная для этого места.

Источник фото: Legion-Media

Пыль

Турчанки ненавидят пыль и борются с ней ежедневно. Если в России подобным занимаются может раз в месяц, то вот в Турции хозяйки спать не лягут, пока не уберут все до идеальной чистоты. Начинают сверху вниз, вытирают полки шкафов, люстры, плафоны, протирают книги и посуду. Аллергикам точно бы там понравилось. Комнаты больше похожи на стерильные операционные в больницах.

Полы и мебель

Местные жительницы моют полы несколько раз в неделю с обязательным отодвиганием мебели и техники. Женщина легко сдвинет холодильник, чтобы пройтись под нимм влажной тряпкой. Моют даже балконы, веранды и лоджии. Диваны и кровати чаще всего закрывают чехлами. Их можно встретить даже в туалете на ободке. Потом все тщательно стирается в машинке и сушится. Ковры существуют летние и зимние. Отличаются они высотой ворса. Этот предмет декора тоже тщательно моется, чтобы ни пылинки там не оказалось.

Окна

В России некоторые женщины моют окна один раз в год, весной, когда сквозь них уже практически ничего не видно. В Турции же делают это раз в 10 дней. Для хозяйки в этой жаркой стране позор, если на поверхности останется развод или грязь. От клейма неряхи долго придется отмываться.

Источник фото: Legion-Media

В целом турецкие хозяйки любят убирать свой дом и делают это с удовольствием. Кроме того они успевают еще и работать, принимать гостей, готовить ужин и сплетничать с подругами. Одно другому не мешает, как говорится.

Источник фото: Legion-Media