Беру пачку теста и банку рыбы - Готовлю обалденный закусочный торт-салат "Изольда"

Опубликовано: 19 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусного блюда.

Не каждая хозяйка знает, что с рыбой и отварными яйцами можно приготовить не только салат, но и настоящий торт. Понятное дело, что он не будет сладким, но в качестве закусочного блюда - невероятно хорош.

Советами по приготовлению торта-салата делятся на канале "Простые рецепты". Стоит приготовить его на праздник или же просто на ужин для близких, будут рады и удивлены необычным вкусом.

Для приготовления вкусного блюда необходимо взять:

  • 400 г слоёного теста;
  • 200 г твёрдого сыра;
  • 200 г рыбных консервов в масле;
  • 4 яйца;
  • 200 г майонеза;
  • 2 зубца чеснока;
  • 2-3 веточки свежего укропа.

Способ приготовления по шагам

  1. Слоёное тесто нужно разморозить и отправить в духовой шкаф на 20 минут при 180 градусах.
  2. Когда тесто готово, даём ему немного остыть, а потом каждую часть делим на продольные пласты.
  3. Для соуса майонез смешаем с толчёным чесноком и измельчённой зеленью.
  4. Укладывать салат-торт будем на плоское блюдо послойно.
  5. Кладём слой теста, мажем соусом, посыпаем тёртым сыром.
  6. На следующий пласт теста также мажем соус, а затем выкладываем консервированную рыбу, размятую при помощи вилки.
  7. На следующий слой теста мажем соус и сыплем варёные яйца.
  8. Повторяем слои, пока продукты не закончатся. Последний слой присыпаем яичным желтком.
  9. Торт-салат убираем в холодильник на 2 часа, чтобы пропитался.

Невероятно вкусное блюдо готово к подаче на стол. Его можно поставить даже перед самыми придирчивыми гостями, точно останутся довольны и будут просить рецепт.

Ранее издание рассказывало, как готовить турецкую пиццу по простому рецепту.

Автор:
Марина Котова
