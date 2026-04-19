Беру пачку теста и банку рыбы - Готовлю обалденный закусочный торт-салат "Изольда"

Не каждая хозяйка знает, что с рыбой и отварными яйцами можно приготовить не только салат, но и настоящий торт. Понятное дело, что он не будет сладким, но в качестве закусочного блюда - невероятно хорош.
Стоит приготовить его на праздник или же просто на ужин для близких, будут рады и удивлены необычным вкусом.
Для приготовления вкусного блюда необходимо взять:
- 400 г слоёного теста;
- 200 г твёрдого сыра;
- 200 г рыбных консервов в масле;
- 4 яйца;
- 200 г майонеза;
- 2 зубца чеснока;
- 2-3 веточки свежего укропа.
Способ приготовления по шагам
- Слоёное тесто нужно разморозить и отправить в духовой шкаф на 20 минут при 180 градусах.
- Когда тесто готово, даём ему немного остыть, а потом каждую часть делим на продольные пласты.
- Для соуса майонез смешаем с толчёным чесноком и измельчённой зеленью.
- Укладывать салат-торт будем на плоское блюдо послойно.
- Кладём слой теста, мажем соусом, посыпаем тёртым сыром.
- На следующий пласт теста также мажем соус, а затем выкладываем консервированную рыбу, размятую при помощи вилки.
- На следующий слой теста мажем соус и сыплем варёные яйца.
- Повторяем слои, пока продукты не закончатся. Последний слой присыпаем яичным желтком.
- Торт-салат убираем в холодильник на 2 часа, чтобы пропитался.
Невероятно вкусное блюдо готово к подаче на стол. Его можно поставить даже перед самыми придирчивыми гостями, точно останутся довольны и будут просить рецепт.
