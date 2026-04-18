Беру шпажку и зубную щётку: Чищу засор в трубе без сантехника - всего за 2 минуты

Советы по прочистке раковины.

Засор в раковине - явление не редкое. Бывает, что вода не уходит, приходится звать сантехника, что достаточно дорогое удовольствие.

На канале "Практичные советы" рассказывают, как справиться с засором самостоятельно буквально за 2 минуты, понадобится зубная щетка и шпажка.

Вниз под сифон раковины ставим тазик или широкое ведро, туда будет сливаться вода. Также лучше запастись тряпкой.

Аккуратно откручиваем крышку сифона, она находится снизу устройства. Собираем в таз слившуюся воду.

При помощи деревянной шпажки или другой прочной палочки вытаскиваем мусор, скопившийся в сифоне, потом прочищаем его изнутри старой зубной щёткой. Надеваем обратно крышку сифона, снизу закручиваем её на резьбу.

Теперь нам нужно открутить гайку соединения сифона с трубой. Отвинтили, убрали резиновую прокладку, и при помощи шпажки вытащили мусор с этой стороны. Также прочистили зубной щёткой.

Теперь возвращаем на место резиновую прокладку и собираем соединение при помощи пластиковой гайки.

Открываем кран, но не делаем сильный напор. Проверяем, чтобы соединения были герметичны, вода не должна проливаться, сочиться или капать. Если есть течь, то выключаем воду и пересобираем соединения ещё раз до полной герметичности.

Теперь можно пользоваться раковиной, как обычно. Смогли справиться с засором без помощи сантехника и сэкономили средства. Оказывается, ничего сложного в этом нет, справится любая хозяйка.

