Просто разбиваю яйца в сметану — и завтрак готов: проще уже не бывает

Опубликовано: 17 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Этот рецепт спасает, когда нет времени стоять у плиты.

Рецептом быстрого и простого завтрака поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты (на 2 порции):

яйца — 4 шт., сметана — 200 г, сыр полутвёрдый — 20 г, сливочное масло — 10 г, соль — по вкусу

Приготовление

Сначала я беру форму для запекания (подойдёт глиняная, металлическая или даже сковорода для духовки) и выкладываю на дно сметану, слегка подсаливаю.

Затем аккуратно разбиваю яйца прямо в сметану. Желтки можно оставить целыми для красивой подачи или слегка проколоть — как больше нравится. Сверху добавляю немного соли.

Далее раскладываю кусочки сливочного масла — именно они придают блюду тот самый насыщенный сливочный вкус.

Отправляю форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут, пока яйца не начнут схватываться.

После этого достаю форму, посыпаю сверху натёртым сыром и возвращаю в духовку ещё на 10 минут. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 25 минут

Автор:
Александр Асташкин
