Просто разбиваю яйца в сметану — и завтрак готов: проще уже не бывает

Рецептом быстрого и простого завтрака поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты (на 2 порции):
яйца — 4 шт., сметана — 200 г, сыр полутвёрдый — 20 г, сливочное масло — 10 г, соль — по вкусу
Приготовление
Сначала я беру форму для запекания (подойдёт глиняная, металлическая или даже сковорода для духовки) и выкладываю на дно сметану, слегка подсаливаю.
Затем аккуратно разбиваю яйца прямо в сметану. Желтки можно оставить целыми для красивой подачи или слегка проколоть — как больше нравится. Сверху добавляю немного соли.
Далее раскладываю кусочки сливочного масла — именно они придают блюду тот самый насыщенный сливочный вкус.
Отправляю форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут, пока яйца не начнут схватываться.
После этого достаю форму, посыпаю сверху натёртым сыром и возвращаю в духовку ещё на 10 минут. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 25 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить воздушное печенье без яиц.