«Бессмертный флот» выйдет на воду 9 мая: Петербург готовит праздничный маршрут и новые правила для судов

Мероприятие «Бессмертный флот» в Петербурге запланировано на 9 мая, о его проведении на пресс-конференции ТАСС сообщил первый зампред Комитета по транспорту города Алексей Гончаров, передает «МК в Питере».
В акватории на время праздника введут временные ограничения и специальные схемы движения, предварительно в акции собираются задействовать шесть судов.
По словам Алексея Гончарова, подробный порядок проведения, а также условия посадки, высадки пассажиров и швартовки судов определят на отдельном совещании.
Кроме того, в этом году для петербуржцев и туристов появится еще одно нововведение: новые правила судоходства позволят прогулочным теплоходам проходить под пролетами разведенных мостов, что ранее было недопустимо.