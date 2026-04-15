Городовой / Город / «Бессмертный флот» выйдет на воду 9 мая: Петербург готовит праздничный маршрут и новые правила для судов
«Бессмертный флот» выйдет на воду 9 мая: Петербург готовит праздничный маршрут и новые правила для судов

Опубликовано: 15 апреля 2026 17:30
 Проверено редакцией
«Бессмертный флот» выйдет на воду 9 мая: Петербург готовит праздничный маршрут и новые правила для судов
«Бессмертный флот» выйдет на воду 9 мая: Петербург готовит праздничный маршрут и новые правила для судов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Во время праздника в акватории будут действовать временные ограничения и специальные схемы движения.

Мероприятие «Бессмертный флот» в Петербурге запланировано на 9 мая, о его проведении на пресс-конференции ТАСС сообщил первый зампред Комитета по транспорту города Алексей Гончаров, передает «МК в Питере».

В акватории на время праздника введут временные ограничения и специальные схемы движения, предварительно в акции собираются задействовать шесть судов.

По словам Алексея Гончарова, подробный порядок проведения, а также условия посадки, высадки пассажиров и швартовки судов определят на отдельном совещании.

Кроме того, в этом году для петербуржцев и туристов появится еще одно нововведение: новые правила судоходства позволят прогулочным теплоходам проходить под пролетами разведенных мостов, что ранее было недопустимо.

Автор:
Юлия Аликова
