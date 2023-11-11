Без слез не взглянешь: женщинам с такими чертами лица о челке даже думать не стоит

При первом упоминании кардинального преображения в голову тут же приходит челка. С популярной прической стоит быть крайне осторожным, ведь она подходит далеко не всем. И даже, наоборот, может испортить натуральную красоту.

Женщины с высоким лбом, выступающими скулами и волевым подбородком могут отдать предпочтение рваной, филированной, косой удлиненной челке. Короткие идут дамам с овальной формой лица, поделился с порталом «Городовой» парикмахер Александр Наумко.

Но ни под каким предлогом не стоит решаться на эксперимент дамам с округлыми чертами, с длинным и непропорционально большим носом. Челка только подчеркнет мелкие недостатки.

«В этом случае желательно создавать вертикальные линии прически. Это может быть каре без челки, асимметричное каре и высокая макушка. Противопоказана челка также девушкам с возрастными изменениями кожи, которые носят удлиненные или длинные волосы», — добавил эксперт.

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