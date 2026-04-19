Без теста и мороки: самый простой сырный пирог всего из 5 ингредиентов — тает во рту

Рецептом пирога без лишних заморочек поделилась автор Дзен-канала "Украсить стол".
Ингредиенты:
яйца — 2 шт., творог — 200 г, молоко — 200 мл, сыр — 100 г, лаваш — 2 листа (около 250 г), сливочное масло — около 50 г, соль — по вкусу
Приготовление:
Сначала в миске соединяю яйца, соль, творог и молоко и тщательно перемешиваю до однородной массы. Затем добавляю натёртый на крупной тёрке сыр и ещё раз перемешиваю — получается нежная основа.
Лаваш рву на произвольные кусочки и отправляю прямо в эту смесь. Всё хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек пропитался.
Форму для выпечки (примерно 20 см) слегка смазываю и выкладываю получившуюся массу. Сверху посыпаю ещё немного сыра и добавляю кусочки сливочного масла.
Отправляю в разогретую духовку до 180°C примерно на 30-40 минут, пока сверху не появится румяная корочка.
На выходе получается нежная, сочная и очень сытная ачма, которая по вкусу почти не отличается от классической.
Примерное время приготовления: 50 минут
