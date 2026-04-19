Без теста и мороки: самый простой сырный пирог всего из 5 ингредиентов — тает во рту
Без теста и мороки: самый простой сырный пирог всего из 5 ингредиентов — тает во рту

Опубликовано: 19 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Без теста и мороки: самый простой сырный пирог всего из 5 ингредиентов — тает во рту
Без теста и мороки: самый простой сырный пирог всего из 5 ингредиентов — тает во рту
Готовим ленивую ачму из лаваша.

Рецептом пирога без лишних заморочек поделилась автор Дзен-канала "Украсить стол".

Ингредиенты:

яйца — 2 шт., творог — 200 г, молоко — 200 мл, сыр — 100 г, лаваш — 2 листа (около 250 г), сливочное масло — около 50 г, соль — по вкусу

Приготовление:

Сначала в миске соединяю яйца, соль, творог и молоко и тщательно перемешиваю до однородной массы. Затем добавляю натёртый на крупной тёрке сыр и ещё раз перемешиваю — получается нежная основа.

Лаваш рву на произвольные кусочки и отправляю прямо в эту смесь. Всё хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек пропитался.

Форму для выпечки (примерно 20 см) слегка смазываю и выкладываю получившуюся массу. Сверху посыпаю ещё немного сыра и добавляю кусочки сливочного масла.

Отправляю в разогретую духовку до 180°C примерно на 30-40 минут, пока сверху не появится румяная корочка.

На выходе получается нежная, сочная и очень сытная ачма, которая по вкусу почти не отличается от классической.

Примерное время приготовления: 50 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить хрустящие трубочки с творогом на завтрак.

Автор:
Александр Асташкин
