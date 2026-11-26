Безвкусные огурцы больше не покупаю зимой: выращиваю свои прямо на подоконнике — первые хрустящие плоды можно собрать уже через 40 дней

Хотите хрустеть свежими домашними огурчиками прямо в разгар зимы?

Посадите их в ноябре и обеспечьте подходящими условиями – тогда уже спустя 40 дней после всходов у вас на руках будут зеленцы.

Какой сорт выбрать

Для оконной зимней грядки подходящий вариант – партенокарпические гибриды, которым для опыления участие насекомых не требуется. Так, Балконный F1 можно выращивать в контейнере, подвязав плети к опорам. Городской огурчик F1 хорошо растет в горшке 3-5 л на подоконнике или утепленном балконе/лоджии.

Маша F1 быстро дает первые плоды – не успеете оглянуться, как у вас вырастут огурчики для салатов. А Кураж А1 более прихотлив: ему требуются достаточное освещение, полноценное питание и регулярный полив.

Как посадить и выращивать огурцы дома

Заглублять семена нужно на 1-1,5 см. После появления всходов оставьте в горшке наиболее сильный и выносливый экземпляр. Почва должна оставаться умеренно влажной.

В зимнее время года обеспечьте огурцам примерно 12 часов солнечного света, используя фитолампу. Дневная температура должна быть от +20 до +25 °C, ночная – от +18 до +20 °C.

Через пару недель после всходов можно начинать подкармливать огурцы.