Безымянных больше нет: как в Петербурге «окрестили» скверы и какие названия им достались

В Санкт-Петербурге официально присвоили названия ряду зелёных зон города. Александр Беглов подписал соответствующий документ, который касается обозначения безымянных участков для общего пользования. Введение новых топонимов связано с решениями Топонимической комиссии, упомянутыми за декабрь 2024 года и апрель 2025 года.
Главным событием стало появление нового наименования у бульвара в Московском районе, расположенного на Пулковском шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта — теперь эта территория получила имя бульвар Ленинградской Победы. Сквер в Сестрорецке рядом с домом 46 по улице Володарского стал носить имя Анатолия Осовского, участника обороны Ленинграда и Сестрорецка. Ещё один сквер в Сестрорецке, находящийся между домом 10 по улице Коммунаров и домом 16 по Морской, назван в честь Петра Авенариуса, основателя местного курорта и организатора железнодорожного сообщения.
«Сквер в Адмиралтейском районе на перекрёстке Лоцманской улицы и набережной реки Пряжки получил имя Лоцмана Фёдора Трофимова, который в 1941 году предотвратил блокирование Морского канала подорвавшимся на мине пароходом», — сообщили в администрации.
Бульвар вдоль Крюкова канала в Адмиралтейском районе назван бульваром Архитектора Чевакинского. Во дворе дома 2 на Измайловском проспекте сквер стал называться Гарновским.
Во Фрунзенском районе наименования получили сразу четыре общественные территории:
- Сквер к западу от дома 233 по Лиговскому проспекту теперь носит имя Архитектора Аплаксина
- Рядом с домом 47 по Тамбовской улице появился сквер Графини Паниной
- Сквер у дома 14 по Курской улице получил название Алые Паруса
- К югу от дома 25 по Пражской улице сквер стал именоваться Ивовым
Все принятые наименования закреплены в официальных документах и отражают вклад значимых личностей и особенности городской истории.