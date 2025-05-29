От песка до кристальной воды: как промышленный карьер под Петербургом превратился в живописный оазис для отдыха и развлечений

Кузьмоловский карьер — одно из самых популярных мест летнего отдыха жителей Петербурга и Ленинградской области. Этот живописный уголок привлекает своим необычным ландшафтом, кристально чистой водой и богатой природой.

На поросшие смешанным лесом берега приезжают с палатками целыми семьями, на местном пляже любит бывать молодежь, часто наведываются фотографы, чтобы запечатлеть необычную бирюзовую гладь Кузьмоловского карьера.

Кристальная чистота и глубина: рай для дайверов

Кристальная чистота воды, 30-метровая глубина и сложный рельеф дна привлекают к карьеру внимание любителей дайвинга. Здесь можно исследовать подводный мир, наслаждаясь прозрачностью воды и уникальным подводным ландшафтом.

Индустриальное прошлое и природное настоящее

История Кузьмоловского карьера началась в середине XX века, когда здесь активно добывали песок и гравий. Этот карьер, расположенный на стыке лесов и водоемов, стал основополагающим экономическим объектом для региона. Со временем, когда добыча прекратилась, карьер заполнился водой, образовав живописные озера, окруженные лесами.

Это преобразование сделало карьер ключевым элементом местной экосистемы и привлекло как местных жителей, так и туристов.

Экологический туризм и научные исследования

Историческая значимость этого места заключается не только в индустриальном прошлом, но и в том, что здесь были созданы своеобразные природные ландшафты, которые сегодня стали центром экологического туризма.

Благодаря фактурной геологической структуре и насыщенному животному и растительному миру, Кузьмоловский карьер стал не только местом для отдыха, но и объектом научных исследований.

Уникальная экосистема: леса, озера и животный мир

После затопления здесь образовались живописные озера. Окружающие леса полны растительности и служат домом для животных, создавая уникальную экосистему.

Например, среди деревьев можно встретить белок и зайцев, а в водоемах плещутся рыбы и утки. Природные красоты и обилие растительности привлекают фотографов и натуралистов, желающих запечатлеть этот уголок Ленинградской области.

Как добраться:

Кузьмоловский карьер находится во Всеволожском районе Ленинградской области, в 8–9 км от Санкт-Петербурга (ж/д станция «Кузьмолово»). Добраться до карьера можно на общественном транспорте — автобусы курсируют от станции метро «Проспект Просвещения» до карьера.

Как пишет канал «Открываем Россию заново», перед планированием поездки стоит уточнить расписание.

Чем заняться на карьере:

На карьере можно заняться купанием (летом карьер становится привлекательным местом для купания, можно выбрать оборудованные зоны или дикие пляжи для спокойного уединенного отдыха), активным отдыхом (на подходе к карьерам есть несколько пешеходных троп, вокруг карьера обустроены веломаршруты).

Также место подходит для занятий рыбалкой (участки карьера обустроены для удобства рыболовов, можно выбрать место на берегу или порыбачить на лодке, в карьере обитают разные виды рыб, такие как карп, окунь, щука и плотва), фотосессий и пикникок (на Кузьмоловском карьере много живописных мест для фотографий и уютных лужаек для пикников).

Официально карьер находится на территории лесничества МО РФ, но на практике никаких ограничений нет.