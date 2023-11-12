Боль в шее утром — вовсе не пустяк: неудобная подушка может быть ни при чем

Многие люди сталкивались с мучительным пробуждением наутро, когда острая боль в шее пронизывает все тело. Возникновение неприятных ощущений связывают с неудобной позой во сне, но иногда причина может быть куда серьезнее.

В беседе с порталом «Городовой» врач-ортопед Анвар Гиниятов объяснил, что убрать последствия неудачной ночи помогут банальные упражнения, массаж, фиксация воротником или согревающая мазь. И придется задуматься над сменой матраса или подушки. Бить тревогу нужно тогда, когда симптом не пропадает и на следующий день.

«Такая история возникает после ОРВИ, особенно у детей, еще могут быть травмы или грыжи в шейном отделе позвоночника. Если это не разовая акция, то лучше обратиться к врачу-неврологу», — предупредил эксперт.

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