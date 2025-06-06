Петербуржцы бьют тревогу: за несколько лет исчезли десятки детских площадок

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга разгорается нешуточный скандал. Жители в местной группе устроили перекличку и выяснили, что за несколько лет более сотни детских и спортивных площадок во дворах снесли, а новые не построили.

Власти утверждают, что активисты ошиблись в подсчетах, но проблему признают. Что происходит с детскими площадками в Петербурге и почему их сносят?

Трехэтажный садик вместо площадки: возмущение жителей и обращение к депутату

Обсуждение снесенных детских площадок во Фрунзенском районе участники сообщества «Новости Купчино» начали после того, как на месте одной из них, на проспекте Славы, 12, стали строить детский садик.

Трехэтажный садик жителям не понравился, они пытались убедить чиновников, что рядом есть другие дошкольные учреждения и в них нет дефицита мест, но на ситуацию это не повлияло. Изучив судьбу соседних площадок, в сообществе кинули клич и в итоге нашли за несколько лет больше 100 снесенных.

«В настоящий момент людей беспокоит острая нехватка прогулочных мест для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Такие места должны располагаться в пешей доступности от дома и в закрытых зонах/дворах (во избежание рисков при переходе дорог, для облегчения пути на площадку). Одновременно с этой ситуацией в нашем районе тратятся колоссальные средства на обновление парков. В частности, только в реконструкцию парка Дружбы было вложено более 450 млн», — говорится в обращении участников группы к депутату Заксобрания Андрею Рябоконю.

В письме депутату сообщили адреса, которые удалось найти после переклички — только на одной улице Димитрова нашлось полтора десятка снесенных площадок.

Истечение срока службы: главная причина демонтажа площадок

Как пишет «Фонтанка», основные причины демонтажа площадок можно разделить на несколько групп:

Истечение срока службы. По нормативам, срок эксплуатации детской площадки составляет 8–10 лет. После этого муниципалитеты предпочитают демонтировать устаревшее оборудование, чтобы избежать уголовной ответственности в случае травм детей. При этом на 10 снесенных площадок приходится только 3–4 новых, поскольку стоимость строительства одной современной площадки выросла до 15–20 миллионов рублей, а для больших дворов — до 40–50 миллионов. Бюджетных средств на массовое обновление не хватает.

Безопасность и новые требования. За последние годы значительно ужесточились требования к безопасности детских площадок. Например, теперь обязательны дорогостоящие покрытия и оборудование, что увеличивает стоимость и сложность обслуживания.

Расположение над коммуникациями. Многие площадки, построенные 10–15 лет назад, оказались размещены над теплотрассами и другими инженерными сетями. Сейчас это запрещено, так как существует риск аварий.

Энергетики и прокуратура регулярно требуют демонтажа таких объектов. За пять лет удалось перенести или демонтировать около 100 площадок, но десятки все еще расположены в охранных зонах.

Проблема сноса детских площадок в Петербурге — это сложный вопрос, требующий комплексного решения.