Болельщики «Корабелки» из Петербурга возмущены: где посмотреть игру «Финала шести»

Сегодня в Москве запланировано начало турнира «Финал шести».

Первый матч – между командами «Корабелка» и «Уралочка НТМК» начнется в 16:00.

Трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола. Однако на профильном телеканале «Волейбол» показывать игру не будут. В программе передач запланирован матч за третье место в рамках Чемпионата России среди мужчин.

«Я только одного не пойму. У нашей федерации что, есть команды 1-го и 2-го сорта?! Почему федеральный канал ТВ Волейбол показывает в прямом эфире матч «Динамо» - «Тулица», а матч «Уралочка» - «Корабелка» нет?», - возмущается в соцсетях болельщик по имени Лев.

Стоит отметить, что следующая игра команды из Петербурга пройдет 30 апреля в 16:00. В это время пройдет матч с командой из Казани.

После этих двух встреч станет ясно, пройдет ли «Корабелка» в полуфинал. Там сразятся две лучшие команды из группы. Дата полуфинальных баталий уже известна — 2 мая.

