Больше не покупаю сладости к чаю: эти творожные треугольники покорили всю семью

Есть рецепты, которые многие помнят с детства. Одним из них остается творожное печенье "Треугольники" — с хрустящей сахарной корочкой, нежной серединкой и тем самым домашним ароматом, который наполняет всю кухню во время выпечки.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
- творог 9% (сухой) — 250 г,
- сливочное масло — 200 г,
- мука — 250 г,
- сахар — 3-4 ст. л.,
- разрыхлитель — пол ч. л.
Приготовление
Холодное сливочное масло натираю на крупной терке. Добавляю творог и муку. При желании всыпаю разрыхлитель.
Быстро замешиваю тесто. Долго вымешивать его не нужно — достаточно, чтобы все ингредиенты объединились.
Формирую шар, заворачиваю в пакет или пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 1 час.
Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной около 2 мм. Стаканом вырезаю кружочки.
Каждый кружок одной стороной обмакиваю в сахар, складываю пополам сахаром внутрь.
Затем снова обмакиваю в сахар, складываю еще раз и верхнюю сторону также слегка окунаю в сахар.
Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом, сахарной стороной вверх.
Выпекаю в заранее разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 15-25 минут, пока печенье не станет красивого золотистого цвета.
Примерное время приготовления: 1 час 40 минут (с учетом охлаждения теста).
Личный опыт
Главное правило, которое я усвоил после множества попыток — использовать сухой творог. Если он слишком влажный, обязательно выкладываю его на сито или в марлю на пару часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.
Ранее мы писали о том, как приготовить сочные капустные котлеты.