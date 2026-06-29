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Больше не покупаю сладости к чаю: эти творожные треугольники покорили всю семью

Опубликовано: 29 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Больше не покупаю сладости к чаю: эти творожные треугольники покорили всю семью
Больше не покупаю сладости к чаю: эти творожные треугольники покорили всю семью
Городовой ру
Обычный творог превращается в волшебное печенье.

Есть рецепты, которые многие помнят с детства. Одним из них остается творожное печенье "Треугольники" — с хрустящей сахарной корочкой, нежной серединкой и тем самым домашним ароматом, который наполняет всю кухню во время выпечки.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

  • творог 9% (сухой) — 250 г,
  • сливочное масло — 200 г,
  • мука — 250 г,
  • сахар — 3-4 ст. л.,
  • разрыхлитель — пол ч. л.

Приготовление

Холодное сливочное масло натираю на крупной терке. Добавляю творог и муку. При желании всыпаю разрыхлитель.

Больше не покупаю сладости к чаю: эти творожные треугольники покорили всю семью - image 1
Больше не покупаю сладости к чаю: эти творожные треугольники покорили всю семью - image 1

Быстро замешиваю тесто. Долго вымешивать его не нужно — достаточно, чтобы все ингредиенты объединились.

Формирую шар, заворачиваю в пакет или пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 1 час.

Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной около 2 мм. Стаканом вырезаю кружочки.

Каждый кружок одной стороной обмакиваю в сахар, складываю пополам сахаром внутрь.

Затем снова обмакиваю в сахар, складываю еще раз и верхнюю сторону также слегка окунаю в сахар.

Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом, сахарной стороной вверх.

Выпекаю в заранее разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 15-25 минут, пока печенье не станет красивого золотистого цвета.

Примерное время приготовления: 1 час 40 минут (с учетом охлаждения теста).

Личный опыт

Главное правило, которое я усвоил после множества попыток — использовать сухой творог. Если он слишком влажный, обязательно выкладываю его на сито или в марлю на пару часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.

Ранее мы писали о том, как приготовить сочные капустные котлеты.

Автор:
Александр Асташкин
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