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Большого морского парада не будет: почему Петербург меняет планы на лето

Опубликовано: 20 июня 2026 16:53
 Проверено редакцией
Большого морского парада не будет: почему Петербург меняет планы на лето
Большого морского парада не будет: почему Петербург меняет планы на лето
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Однако праздник "Алые паруса" состоится.

В Петербурге в этом году решили обойтись без Главного военно-морского парада. Новость разлетелась быстро, и её уже прокомментировал глава городского парламента Александр Бельский.

Безопасность превыше всего

Главная причина отмены парада — нынешняя обстановка в стране. Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» прямо сказал: решение верное.

В текущей ситуации лучше не рисковать и не устраивать массовых скоплений техники и людей на Неве.

Важно понимать, что такие мероприятия готовятся месяцами. Но безопасность сейчас стоит на первом месте. Это уже второй год подряд, когда город отказывается от масштабного морского шоу в привычном формате.

А как же «Алые паруса»?

Многих волновал вопрос: если отменили парад, то что будет с праздником выпускников? Тут новости хорошие. «Алые паруса» пройдут по расписанию.

Почему не отменили? Всё дело в контроле. Центр города на это время превращается в закрытую крепость «только для своих».

Попасть туда можно только по билетам-пригласительным, а меры безопасности там всегда на запредельном уровне. Бельский подчеркнул: организаторы знают своё дело, и город будет полностью готов.

Город продолжает жить, но с поправкой на осторожность. Для обычного петербуржца это значит меньше перекрытых мостов в июле, но больше проверок в конце июня.

Ранее «Городовой» рассказывал, где петербуржцам можно искупаться на выходных.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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