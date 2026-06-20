Для тех, кого клумбами уже не удивить: российские локации с коврами из цветов - важно посетить этим летом

Клумбами мало кого получится удивить, так как они стали обыденностью. С дикорастущими цветами обстоит другая ситуация. Куда поехать этим летом ради роскошного цветения растений? Выезжать из России точно не придется.
Астраханская область, индийские лотосы
Лотосы растут в дельте Волги, при этом их цветение длится с июля по сентябрь. Они покрывают территорию в 5000 гектаров. Считается, что индийские лотосы появились здесь благодаря перелетным птицам, которые перенесли сюда семена. На территории Астраханского заповедника до сих пор живут пеликаны, стрехи и цапли.
Цветы, имеющие перламутрово-розовый оттенок, достигают в диаметре 15 см. Они полностью раскрываются только утром, а ближе к вечеру начинают закрываться, поэтому важно спланировать поездку.
Как добраться: проще всего заказать лодочную экскурсию в Астрахани, выбирая раннее время.
Крым, лаванда
Лаванда растет не только во Франции, но и в Крыму. Цветение этого ароматного растения длится с июня по август, но пик приходится именно на первый летний месяц. Постепенно лаванда становится более бледной из-за палящего солнца.
“Лавандовые поля простираются под Севастополем и Бахчисараем, между Симферополем и Судаком, на мысе Тарханкут. Один из крымских поселков так и называется — Лаванда, самое большое поле находится у подножия Демерджи, а самое известное — у поселка Тургеневка под Бахчисараем”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
При посещении Крыма вы можете попасть на фестиваль лаванды, где получится попробовать уникальный лавандовый мед.
Опыт автора
“При посещении Крыма летом я не смогла пройти мимо лавандовых полей. Приближение к цветам чувствуется издалека, ведь везде стоит приятный аромат лаванды. Обязательно приеду сюда еще раз”, - рассказала Полина Аксенова.
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