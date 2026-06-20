Для тех, кого клумбами уже не удивить: российские локации с коврами из цветов - важно посетить этим летом

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Знают только местные: какие уникальные локации Крыма нужно посетить каждому туристу - здесь очень красиво и тихо

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Июнь - идеальное время: что делать в Крыму в первый летний месяц - скучно точно не будет

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