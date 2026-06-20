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Для тех, кого клумбами уже не удивить: российские локации с коврами из цветов - важно посетить этим летом

Опубликовано: 20 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Для тех, кого клумбами уже не удивить: российские локации с коврами из цветов - важно посетить этим летом
Для тех, кого клумбами уже не удивить: российские локации с коврами из цветов - важно посетить этим летом
Legion-Media
Названы живописные места, где можно увидеть много цветов

Клумбами мало кого получится удивить, так как они стали обыденностью. С дикорастущими цветами обстоит другая ситуация. Куда поехать этим летом ради роскошного цветения растений? Выезжать из России точно не придется.

Астраханская область, индийские лотосы

Legion-Media
Legion-Media

Лотосы растут в дельте Волги, при этом их цветение длится с июля по сентябрь. Они покрывают территорию в 5000 гектаров. Считается, что индийские лотосы появились здесь благодаря перелетным птицам, которые перенесли сюда семена. На территории Астраханского заповедника до сих пор живут пеликаны, стрехи и цапли.

Цветы, имеющие перламутрово-розовый оттенок, достигают в диаметре 15 см. Они полностью раскрываются только утром, а ближе к вечеру начинают закрываться, поэтому важно спланировать поездку.

Как добраться: проще всего заказать лодочную экскурсию в Астрахани, выбирая раннее время.

Крым, лаванда

Legion-Media
Legion-Media

Лаванда растет не только во Франции, но и в Крыму. Цветение этого ароматного растения длится с июня по август, но пик приходится именно на первый летний месяц. Постепенно лаванда становится более бледной из-за палящего солнца.

“Лавандовые поля простираются под Севастополем и Бахчисараем, между Симферополем и Судаком, на мысе Тарханкут. Один из крымских поселков так и называется — Лаванда, самое большое поле находится у подножия Демерджи, а самое известное — у поселка Тургеневка под Бахчисараем”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

При посещении Крыма вы можете попасть на фестиваль лаванды, где получится попробовать уникальный лавандовый мед.

Опыт автора

“При посещении Крыма летом я не смогла пройти мимо лавандовых полей. Приближение к цветам чувствуется издалека, ведь везде стоит приятный аромат лаванды. Обязательно приеду сюда еще раз”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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