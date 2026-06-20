474 жалобы в соцсетях и 100 тысяч семян на куст: почему победа над борщевиком в Ленобласти пока под вопросом

На борьбу с борщевиком вышли все службы.

Борщевик Сосновского — это настоящий «зеленый захватчик» наших полей и дач. В Ленинградской области сейчас самый разгар битвы с этим опасным сорняком.

Власти отчитались о первых успехах, но проблем по-прежнему хватает.

Что уже сделали?

На борьбу с ядовитым зонтиком в этом году выделили почти 50 миллионов рублей. На эти деньги планируют очистить 6,2 тысячи гектаров земли.

На сегодня план выполнен более чем на 70%. Специалисты уже обработали 4,5 тысячи гектаров. Борщевик травят химикатами и косят вдоль дорог, в лесах и даже под линиями электропередач.

Жалобы в соцсетях работают

Жители региона не молчат: власти получили 474 сообщения о новых зарослях через соцсети, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

После этого чиновники поехали с проверками. Большинство жалоб подтвердились. В Волосовском, Всеволожском и Лужском районах нашли новые «плантации», которые теперь придется уничтожать.

Главная проблема: почему он возвращается?

Борщевик — невероятно живучая штука. Одно растение дает до 100 тысяч семян. Они могут лежать в земле по 5–7 лет и ждать своего часа.

Вице-губернатор Олег Малащенко поднял важную проблему: программа по борьбе с сорняком расписана на годы вперед, но на 2027 год заявки подали всего 65 поселений. Это очень мало.

Если один поселок уничтожит борщевик, а соседний — нет, то через год ветер снова принесет семена, и все деньги будут потрачены впустую.

Кто должен убирать?

Власти требуют, чтобы к работе подключились все: и дорожники, и газовщики, и РЖД, и обычные собственники участков.

Важно знать: Если на вашем участке или на заброшенном поле соседа растет борщевик, за это могут оштрафовать. Для обычных людей штрафы небольшие (от 1 до 5 тысяч рублей), а вот для компаний — до 50 тысяч рублей.

Будьте осторожны!

Напоминаем: сок борщевика под воздействием солнца вызывает тяжелейшие ожоги. Если сок попал на кожу, немедленно закройте это место от солнца плотной тканью и бегите домой промывать водой с мылом.

Минимум два дня после этого не подставляйте это место солнечным лучам.

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