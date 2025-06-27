Петербург увековечит легенду: кому хотят поставить памятник, спустя годы молчания

Вероятно, это будет не только памятник.

Власти Санкт-Петербурга всерьез задумались об увековечении памяти выдающегося российского режиссера Алексея Балабанова.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил о необходимости почтить память культового кинематографиста, однако процесс этот, как оказалось, не так прост, как кажется на первый взгляд.

Сквер Балабанова — быть или не быть?

В ходе прямой линии вице-губернатору поступило предложение от жителя Петербурга — присвоить имя Балабанова скверу между Уральской улицей и набережной реки Смоленки, а также установить там памятник режиссеру.

Идея, безусловно, привлекательная и символичная, учитывая вклад Балабанова в кинематограф и его связь с Петербургом. Но, как говорится, «не все коту Масленица» — есть нюансы.

Закон против памяти — парадокс времени

«Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая, у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающегося человека, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды - ред.)», — пояснил вице-губернатор Пиотровский в беседе с РИА Новости.

Вот и получается парадокс — для того, чтобы официально увековечить память человека, нужно выждать целых двадцать лет после его смерти. Получается, поклонникам творчества Балабанова придется ждать до 2033 года, чтобы увидеть сквер его имени?

Альтернативные варианты — что предложит Петербург?

Несмотря на существующие ограничения, власти Петербурга не намерены сидеть сложа руки. Вице-губернатор заверил, что город будет «стараться тем или иным образом реализовать» идею увековечения памяти Балабанова.

Возможно, речь идет об установке памятной доски на доме, где жил режиссер, или об организации тематических кинопоказов и выставок, посвященных его творчеству. Также можно было бы учредить стипендию имени Балабанова для молодых кинематографистов.

Вариантов — масса, главное — найти наиболее достойный способ почтить память человека, оставившего яркий след в истории российского кинематографа.

Наследие Балабанова — «Брат», «Жмурки» и не только

Алексей Балабанов — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, родившийся в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Он известен по фильмам «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» и культовой серии картин «Брат».

Его фильмы — это жесткий и бескомпромиссный взгляд на российскую действительность, вызывавший бурные дискуссии и не оставлявший равнодушным ни одного зрителя.

Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности в возрасте 54 лет. Его ранняя смерть стала огромной потерей для российского кинематографа.

Память — это не только скверы и памятники

Безусловно, сквер имени Балабанова или памятник режиссеру — это важные символы признания его заслуг. Однако настоящая память о художнике живет в его творчестве, в его фильмах, которые продолжают волновать и вдохновлять новые поколения зрителей.

В конечном итоге, важно не то, как именно будет увековечена память Балабанова — сквером, памятником или чем-то еще.

Главное — сохранить его творческое наследие, передать его будущим поколениям и помнить о человеке, который не боялся говорить правду и снимать фильмы, которые заставляют думать.