Голова и спина болеть не будут: вот как правильно спать, чтобы чувствовать себя на 5+

Многие врачи уверяют, что сон — одна из главных составляющих здоровья. Если вы не высыпаетесь, лежите не на той стороне или неправильно, то утром вместо бодрости получите совсем иное. Вы точно будете чувствовать себя вялым, разбитым, да еще и тело будет ныть и болеть.

Чтобы такого не произошло запомните позы, которые лучше всего подходят для сна. Конечно, сразу изменить свои привычки достаточно сложно, но если контролировать себя систематически, то результат вы почувствуете уже через неделю. На самом деле это проще, чем кажется.

Сон на животе

Самая нежелательная поза — на животе. Голова и туловище находятся в неестественном состоянии, мышцы совершенно не расслабляются и вызывают напряжение в позвоночном столбе. Из-за этого кровь плохо поступает в головной мозг, а это значит, что проснетесь вы с адской головной болью и ужасным самочувствием.

Источник фото: Legion-Media

Поза зародыша на боку

Казалось бы, поза зародыша должна быть самой безопасной, так как она уютная, тело будто расслаблено, но это только на первый взгляд. На самом же деле мышцы все равно остаются натянутыми как струна, да и шейный отдел весь становится будто каменным. Такая поза чревата проблемами с дыханием и кровообращением.

Если вы все-таки любите спать на боку, то выбирайте левый, а не правый. С точки зрения медицины это наиболее правильный вариант. В Сети можно найти такую версию, что положение на левом боку создает сильную нагрузку на сердце, но все в точности до наоборот. Такая поза способствует эффективной работе всех органов.

Источник фото: Legion-Media

Руки под подушкой

Эта плохая поза, так как в конечности не поступает должного количества крови, они могут онеметь, а затем неприятно покалывать, когда вы проснетесь. Кроме того, все тело не расслаблено. Выспаться вы точно не сможете.

Сон на спине

Согласно исследованиям, сон на спине признан самым правильным и безопасным. Нагрузка с позвоночника полностью снимается, тело становится обмякшим, поддатливым. Ничего не переживаемся и кровь хорошо циркулирует по кровеносным сосудам и артериям.

Руки и ноги можете девать куда угодно. Дети, например, любят раскидывать их как морская звезда. Это не имеет особого значения. Кстати, с такой позой и улучшится состояние кожи. На лице не будут появляться заломов, которые с возрастом очень тяжело убирать.

Источник фото: Legion-Media