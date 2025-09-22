Особняк Варгунина – петербургский дворец с богатой историей и свадебной традицией

В стенах дворца история сочетается с современностью, а красота архитектуры каждый раз радует новых гостей и молодоженов.

Особняк Варгунина на Фурштатской улице — одно из самых известных и любимых мест Петербурга. Сегодня здесь расположен Второй Дворец бракосочетания и сложно представить эту улицу без этого красивого особняка.

Молодожены и их гости часто фотографируются на легендарной парадной лестнице в самый важный день в своей жизни.

Кто был владельцем дворца

Константин Александрович Варгунин — купец 1-й гильдии и коммерции советник из известной семьи предпринимателей.

Его дед Иван Григорьевич был крепостным, но смог открыть лавку с канцелярскими товарами и со временем стал купцом, пишет kzags.gov.spb.ru.

Семья Варгуниных развивала большую бумажную фабрику под Петербургом, которая была официальным поставщиком Императорского двора. Соседи даже прозвали их «бумажными королями».

Варгунин заказал архитектору Александру фон Гогену строительство особняка. Сам он тоже принимал участие в проекте.

Архитектура и интерьер

Особняк выполнен в стиле эклектика — это означает, что в нем сочетаются разные архитектурные стили.

Сказывался вкус эпохи: на первом этаже есть классическая рустика, окна украшены вазами в стиле барокко, второй этаж выглядит по-ренессансному, а фасад с асимметрией намекает на модерн.

Внутри отделка была очень роскошной: дубовые панели, богатый декор, просторные залы и гостиная.

Сохранилась лишь малая часть того великолепия, но парадная лестница с большими окнами и площадками до сих пор впечатляет.

История жизни дома

Варгунин сам в этом доме никогда не жил, это был дом его сына, пишет открытыйгород.рф. После революции особняк национализировали.

Здание пустовало, приходило в упадок, а потом стало детским приемником для беспризорников, коммуналками, трудовой артелью и стоматологическим институтом.

Во время блокады здесь работала организация противовоздушной обороны.

В послевоенные годы дом использовали для культурных связей с зарубежными странами. Ну и в 1963-м особняк наконец превратили во Второй Дворец бракосочетания, который работает там до сих пор.

Почему его так любят молодожены

Парадная лестница — одно из главных украшений особняка. Она освещается за счет трех больших окон со стороны двора и стала настоящей «фотозоной» для молодоженов и гостей, пишет walkspb.ru.

А красивые залы с дубовой отделкой создают праздничное настроение и особую атмосферу.

Где найти особняк

Особняк расположен на Фурштатской улице, дом 52. Рядом стоит еще один старинный дом — особняк Нейдгарта, который сейчас жилой и попасть туда практически невозможно.

Но Варгунинский дом всегда открыт для тех, кто хочет сохранить память о важном дне и ощутить дух старого Петербурга.