Быстрее и безопаснее: пилотный проект меняет центр Петербурга

В центральных районах Санкт-Петербурга запустили специальные патрульные экипажи для контроля за дорожным порядком и помощи водителям.
Инспекторы на служебных автомобилях курсируют по улицам Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
Цели проекта
По данным пресс-службы комитета по транспорту, пилотный проект направлен на повышение безопасности и скорости движения в городе. Патрули выявят поломки и аварии во время объездов улиц.
Сотрудники также проверят состояние дорожных знаков и разметки, проконсультируют водителей при неисправностях или ДТП.
Оснащение и график
Экипажи используют служебные Lada Vesta с особой цветовой схемой, оборудованные сигнальными конусами, знаками аварийной остановки, аптечкой и огнетушителем.
Проект реализуется Дирекцией по организации дорожного движения в тестовом режиме по будням: с 08:30 до 17:30 (понедельник–четверг), до 16:30 в пятницу.
Госавтоинспекция поддержала инициативу. В планах — расширение прав патрульных на регулирование движения, оформление европротоколов и переход на круглосуточный график.