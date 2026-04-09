Городовой / Город / Быстрее и безопаснее: пилотный проект меняет центр Петербурга
Быстрее и безопаснее: пилотный проект меняет центр Петербурга

Опубликовано: 9 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Инспекторы будут объезжать улицы, чтобы вовремя заметить поломки или аварии.

В центральных районах Санкт-Петербурга запустили специальные патрульные экипажи для контроля за дорожным порядком и помощи водителям.

Инспекторы на служебных автомобилях курсируют по улицам Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.

Цели проекта

По данным пресс-службы комитета по транспорту, пилотный проект направлен на повышение безопасности и скорости движения в городе. Патрули выявят поломки и аварии во время объездов улиц.

Сотрудники также проверят состояние дорожных знаков и разметки, проконсультируют водителей при неисправностях или ДТП.

Оснащение и график

Экипажи используют служебные Lada Vesta с особой цветовой схемой, оборудованные сигнальными конусами, знаками аварийной остановки, аптечкой и огнетушителем.

Проект реализуется Дирекцией по организации дорожного движения в тестовом режиме по будням: с 08:30 до 17:30 (понедельник–четверг), до 16:30 в пятницу.

Госавтоинспекция поддержала инициативу. В планах — расширение прав патрульных на регулирование движения, оформление европротоколов и переход на круглосуточный график.

Автор:
Юлия Аликова
Город
