Бюджетно, но с комарами и медузами: туристы рассказали об отдыхе на Азовском море

Отдых на Азовском море могут омрачить неожиданные открытия, поэтому важно быть к ним готовым.

Азовское море традиционно считается одним из самых доступных направлений для летнего отдыха в России. Его мелководье и теплая вода привлекают тех, кто хочет провести отпуск с детьми, а умеренный климат и приятные цены делают этот регион привлекательным для многих туристов. Однако, как показывает опыт некоторых отдыхающих, реальность может не всегда совпадать с ожиданиями.

Проблемы с чистотой и медузами

Несмотря на то, что в 2025 году Азовское море в целом избежало масштабного загрязнения мазутом, от которого серьезно пострадало Черное море, на некоторых курортах все же наблюдаются проблемы с чистотой.

Например, в поселке Пересыпь, куда приехала одна российская семья, пляж был завален мусором, окурками и мертвыми медузами. А одного из отдыхающих ужалила морская обитательница, когда он купался в море, передает сайт Амурполит.ру.

Насекомые

Комары — еще одна неприятность, с которой столкнулись туристы. Вечерами комары буквально атаковали номера, заставляя постоянно бороться с ними и мешая нормальному отдыху. Даже бассейн гостиницы, куда семья перешла купаться семья из-за медуз, приходилось регулярно очищать от мертвых насекомых.

«У меня дети отказались купаться из-за медуз. Комары нас атаковали вечером, мы бежали, роняя тапки», — рассказал туристка.

Почему выбирают Азовское море?

Несмотря на указанные проблемы, Азовское море в 2025 году остается популярным направлением для тех, кто хочет избежать переполненных и дорогих курортов Черного моря, а также после экологических катастроф, связанных с разливом мазута на побережье.

Многие туристы ценят здесь теплую воду, которая прогревается уже в начале июня до +25 °C и держится в пределах +28…+32 °C в разгар сезона. Также привлекает более спокойная атмосфера и доступные цены на проживание.

Однако инфраструктура Азовского побережья пока уступает крупным курортам, и это сказывается на уровне комфорта. Это связано с обилием частного сектора и небольшими гостиницами, где не всегда соблюдаются высокие стандарты чистоты и сервиса.

Советы для тех, кто планирует отдых на Азовском море