Чем отличается гостинка от квартиры?

Гостинка — это упрощённый вариант жилья, ориентированный на временное или бюджетное проживание, тогда как квартира — более комфортное и универсальное решение для постоянного проживания семьи.

Гостинка и квартира — это два разных типа жилья, которые отличаются по планировке, истории возникновения, юридическому статусу и условиям проживания. В Санкт-Петербурге, как и в других городах, эти понятия имеют свои особенности.

Что такое гостинка

Гостинка (квартира гостиничного типа, КГТ) — это малогабаритное жильё площадью обычно до 20–30 м². Оно включает небольшую комнату, мини-кухню (иногда — кухонную нишу или общий кухонный блок на этаже) и компактный санузел (часто совмещённый). Высота потолков в таких квартирах — 2,5–2,6 м.

Особенности:

Планировка. Гостинки часто расположены в домах коридорного типа: на этаже может быть 10–40 квартир, а общий коридор тянется на всю длину этажа. Иногда встречаются блочные гостинки — на этаже по 4–6 квартир с отдельными санузлами и кухонными зонами.

Юридический статус. Может быть оформлен как отдельная квартира или как долевая собственность (если есть общие помещения с соседями — кухня, санузел). В последнем случае продать такую гостинку сложнее: потребуется согласие других собственников.

Что такое квартира

Квартира — это полноценное жилое помещение с отдельной кухней, санузлом и комнатой (или несколькими комнатами). Площадь может варьироваться в широких пределах.

Особенности:

Планировка. Может быть разной — от однокомнатной до многокомнатной, с отдельными помещениями для кухни, спальни, гостиной и т. д.

Юридический статус. Всегда оформляется как отдельное жильё, принадлежит одному собственнику (или нескольким в случае долевой собственности, но без общих помещений с другими квартирами).

Назначение. Предназначена для постоянного проживания, позволяет оформить постоянную регистрацию (прописку).

Интересные факты

В некоторых случаях гостинки обустраивали в старых дореволюционных домах — в комнатах для прислуги или других помещениях. Такие квартиры могли иметь высокие потолки (3–3,5 м и выше) и толстые стены.

Современные варианты гостинок иногда называют мини-квартирами или апартаментами, но с отдельным входом и коммуникациями.

Гостинки популярны среди студентов, молодых специалистов и сезонных работников из-за доступной цены и компактности. Также их часто покупают для сдачи в аренду.

В Санкт-Петербурге многие гостинки расположены в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, что повышает их привлекательность для арендаторов.

