Через день или раз в неделю: как часто менять постельное белье – точку в вопросе поставил Роспотребнадзор

Ночью постельное белье постоянно соприкасается с телом. Ткань впитывает пот, кожное сало, отшелушенные клетки кожи и пыль. Если менять белье редко, оно становится благоприятной средой для бактерий и пылевых клещей.
Роспотребнадзор советует перестилать постельное белье не реже одного раза в неделю. Стирать его нужно при температуре не ниже 60 C — при таком режиме погибает большинство микроорганизмов и клещей. Наволочки, которые контактируют с лицом и волосами, заменяют каждые 2–3 дня.
Кому нужна более частая смена
Некоторым людям стоит менять белье чаще, чем раз в неделю:
- при повышенной потливости
- при проблемах с кожей (акне, дерматит) меняют через день, как минимум наволочки
- при аллергическом рините
- если в кровать спит кошка или собака
- если вы спите без пижамы
- если вы едите в кровати
Регулярно менять постельный комплект важно не только для гигиены, но и для предотвращения аллергии и кожных заболеваний, подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Дополнительные рекомендации
Гигиена частой сменой постельного белья не ограничивается. Чистить и стирать нужно и другие постельные принадлежности: подушки и одеяла освежают каждые 6 месяцев, заменять матрас стоит каждые 7 лет.
Перед сном стоит проветривать спальню, чтобы снизить концентрацию пыли и микробов в комнате, и делать влажную уборку.
Также в ведомстве напоминают: спать нужно не менее 7-8 часов в сутки, вставать и ложиться в одно и то же время.
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