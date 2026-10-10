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Через день или раз в неделю: как часто менять постельное белье – точку в вопросе поставил Роспотребнадзор

Опубликовано: 10 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Через день или раз в неделю: как часто менять постельное белье – точку в вопросе поставил Роспотребнадзор
Через день или раз в неделю: как часто менять постельное белье – точку в вопросе поставил Роспотребнадзор
Городовой ру
Если менять постельное белье редко, оно становится благоприятной средой для бактерий и пылевых клещей

Ночью постельное белье постоянно соприкасается с телом. Ткань впитывает пот, кожное сало, отшелушенные клетки кожи и пыль. Если менять белье редко, оно становится благоприятной средой для бактерий и пылевых клещей.

Роспотребнадзор советует перестилать постельное белье не реже одного раза в неделю. Стирать его нужно при температуре не ниже 60 C — при таком режиме погибает большинство микроорганизмов и клещей. Наволочки, которые контактируют с лицом и волосами, заменяют каждые 2–3 дня.

Кому нужна более частая смена

Некоторым людям стоит менять белье чаще, чем раз в неделю:

  • при повышенной потливости
  • при проблемах с кожей (акне, дерматит) меняют через день, как минимум наволочки
  • при аллергическом рините
  • если в кровать спит кошка или собака
  • если вы спите без пижамы
  • если вы едите в кровати

Регулярно менять постельный комплект важно не только для гигиены, но и для предотвращения аллергии и кожных заболеваний, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Дополнительные рекомендации

Гигиена частой сменой постельного белья не ограничивается. Чистить и стирать нужно и другие постельные принадлежности: подушки и одеяла освежают каждые 6 месяцев, заменять матрас стоит каждые 7 лет.

Перед сном стоит проветривать спальню, чтобы снизить концентрацию пыли и микробов в комнате, и делать влажную уборку.

Также в ведомстве напоминают: спать нужно не менее 7-8 часов в сутки, вставать и ложиться в одно и то же время.

Изображение создано при помощи ИИ

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Автор:
Артем Петров
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