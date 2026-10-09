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Только не до 100% - как заряжать смартфон, чтобы не убить аккумулятор за год

Опубликовано: 9 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Только не до 100% - как заряжать смартфон, чтобы не убить аккумулятор за год
Только не до 100% - как заряжать смартфон, чтобы не убить аккумулятор за год
Городовой ру
Почему не стоит заряжать батарею на максимум 

Современные смартфоны используют литий-ионные аккумуляторы. Они имеют ограниченный ресурс: после 500–800 полных циклов заряда-разряда емкость батареи заметно падает. При этом неправильная зарядка может сократить срок службы батареи вдвое быстрее.

Почему аккумулятор изнашивается

Батарея деградирует от нескольких факторов: высоких температур, крайних состояний заряда (0% или 100%) и частых полных циклов. Чем чаще вы разряжаете телефон «в ноль» и заряжаете до 100%, тем быстрее он теряет ёмкость. Особенно вреден нагрев: если телефон греется при зарядке, износ батареи повышается.

Главные правила зарядки

Держите заряд в диапазоне 20–80%. Это оптимальная зона, в которой литий-ионный аккумулятор чувствует себя лучше всего. Не обязательно заряжать до 100% каждый раз. Если нужно уйти надолго, лучше дойти до 80–90%, чем до максимума.

Не разряжайте телефон до нуля. Полный разряд вреден для батареи. Старайтесь ставить на зарядку, когда остаётся 15–20%.

Не оставляйте телефон на всю ночь на зарядке. После достижения 100% начинается так называемый «капельный» заряд. Это поддерживает высокое напряжение и нагревает батарею.

Избегайте перегрева. Снимайте чехол при быстрой зарядке, не кладите телефон под подушку, не оставляйте на солнце. Не играйте в тяжёлые игры во время зарядки — это сильно греет аккумулятор.

Чего ещё избегать

Используйте оригинальные или качественные зарядные устройства. Дешёвые блоки питания могут выдавать нестабильное напряжение и ток, что вредит батарее. Быстрая зарядка допустима, если телефон её поддерживает, но следите за нагревом.

Автор:
Артем Петров
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