Лесные тропы и ягодные поляны: где искать черничные места в Ленобласти

Секретные места и лайфхаки сбора черники под Петербургом.

Леса Ленинградской области в конце июля переживают “черничное настроение”.

Любители тихой охоты возвращаются домой с полными ведрами спелых ягод.

47news разузнал, куда отправляться на поиски черники, как правильно ее собирать и что приготовить из лесного урожая.

Ягодные места: Где прячется черника?

Гатчинский, Выборгский, Кировский и Всеволожский районы — именно здесь, по сообщениям из социальных сетей, урожай черники радует глаз.

Несмотря на то, что в этом году ягоды кажутся мельче, собирать их удается литрами.

Черника предпочитает смешанные и хвойные леса, особенно сосновые боры и березняки.

Искать ее стоит на влажных, но не заболоченных участках, где есть тень. При этом она не прочь понежиться на солнце, поэтому часто встречается на опушках и полянах.

Важным ориентиром может стать мох, а также соседство с брусникой или голубикой.

Черника — это низкорослые кустики до 40 см с глянцевыми зелеными листьями и сине-черными плодами.

“Принюхайтесь: на спелую чернику может вывести характерный сладкий запах”, — советуют опытные грибники.

Разумеется, стоит избегать сбора ягод у дорог и в промзонах, чтобы не получить вместе с витаминами “бонус” в виде токсинов.

Сбор черники: Как не навредить лесу?

Лучшее время для сбора — раннее утро или вечер, когда нет изнуряющей жары.

После дождя ягоды собирать не рекомендуется, так как они быстро портятся.

Срывать чернику нужно аккуратно, стараясь не повредить кусты. Собирать стоит только спелые ягоды — их легко отличить по темно-синему цвету, упругости и легкости отделения от ветки.

Для сбора лучше использовать широкие и неглубокие емкости, чтобы ягоды не мялись.

Некоторые используют специальные “комбайны” (хапуги), но важно помнить, что такой способ может повредить как ягоды, так и кусты.

“Споры между противниками и сторонниками “хапуги” разгораются каждый год”, — отмечают знатоки.

Черника на столе: Что приготовить?

Первым делом ягоды нужно перебрать, удалив мусор и поврежденные плоды. Затем чернику аккуратно промывают и выкладывают на полотенце для просушки.

Свежие ягоды хранят в холодильнике не более нескольких дней. Для длительного хранения чернику можно заморозить.

Черника хороша не только в варенье, но и в свежем виде. Ее можно добавлять в каши, йогурты, салаты и смузи.

“В салате черника будет хорошо сочетаться со свежей зеленью, грецкими орехами, голубым сыром и авокадо”, — рекомендуют кулинары.

Если хочется десерт, можно приготовить пирог или конвертики с творогом и черникой.