Екатерина II, Крым и «золотой век» Российской империи: юбилей императрицы отметят на государственном уровне

Россия готовится к 300-летию со дня рождения Екатерины II. Это событие отметят на государственном уровне в 2029 году.
К юбилею создадут организационный комитет и утвердят программу памятных мероприятий. Так появится возможность показать важность наследия, заложенного Екатериной, пишет МК.
Екатерина Великая и ее заслуги
Императрица родилась весной 1729 года, а на престол взошла в 1762-м и правила более тридцати лет. Этот период называют «золотым веком» Российской империи.
За это время страна значительно расширила свои границы — к России присоединились Крым, Причерноморье и часть восточной Польши.
План мероприятий к юбилею императрицы станет известен в течение полугода.