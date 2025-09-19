Городовой / Общество / Екатерина II, Крым и «золотой век» Российской империи: юбилей императрицы отметят на государственном уровне
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Екатерина II, Крым и «золотой век» Российской империи: юбилей императрицы отметят на государственном уровне

Опубликовано: 19 сентября 2025 16:32
Екатерина Великая
Екатерина II, Крым и «золотой век» Российской империи: юбилей императрицы отметят на государственном уровне
Global Look Press / Sergey Aksyonov

300-летие Екатерины Великой — это не просто праздник, но и напоминание о сложном и важном периоде Российской империи.

Россия готовится к 300-летию со дня рождения Екатерины II. Это событие отметят на государственном уровне в 2029 году.

К юбилею создадут организационный комитет и утвердят программу памятных мероприятий. Так появится возможность показать важность наследия, заложенного Екатериной, пишет МК.

Екатерина Великая и ее заслуги

Императрица родилась весной 1729 года, а на престол взошла в 1762-м и правила более тридцати лет. Этот период называют «золотым веком» Российской империи.

За это время страна значительно расширила свои границы — к России присоединились Крым, Причерноморье и часть восточной Польши.

План мероприятий к юбилею императрицы станет известен в течение полугода.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».