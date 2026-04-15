Что будет, если залить в бак 92 и 95 бензин одновременно: разрушаем главный миф водителей
Что будет, если залить в бак 92 и 95 бензин одновременно: разрушаем главный миф водителей

Опубликовано: 15 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Тема смешивания бензина АИ-92 и АИ-95 уже давно вызывает споры среди автомобилистов.

Автор Дзен-канала "Автовыбор" разобрался, где правда, а где мифы.

Зачем вообще смешивают 92 и 95 бензин?

Несмотря на рекомендации автопроизводителей, многие водители намеренно смешивают АИ-92 и АИ-95. Чаще всего это связано с недоверием к качеству топлива на АЗС: считается, что более высокое октановое число создаёт своего рода "запас прочности". Некоторые также надеются получить небольшой прирост мощности, хотя на практике он практически незаметен.

С технической точки зрения смешивание бензина не представляет опасности. Итоговое октановое число получается приблизительно равным среднему арифметическому. Например, при смешивании 20 литров АИ-92 и 20 литров АИ-95 образуется топливо с октановым числом около 93,5. Хотя расчёт не является строгим, отклонения в реальных условиях минимальны.

Правда ли, что такая смесь вредит двигателю?

Распространённый миф о расслоении бензина также не имеет оснований. Плотности 92 и 95 бензина практически одинаковы, поэтому они быстро смешиваются в однородную смесь. Теоретически расслоение возможно лишь при наличии этанола и высокой влажности, но это не связано напрямую с октановым числом.

Что касается химической несовместимости присадок, то в качественном топливе используются схожие добавки в разных концентрациях. Нежелательные реакции возможны только при использовании некачественного или нелегального бензина, содержащего запрещённые компоненты.

Таким образом, в большинстве случаев смешивание АИ-92 и АИ-95 безопасно для двигателя.

Ранее мы писали о том, как правильно хранить зимние автошины.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
